США должны «перевести всю систему закупок на военные рельсы», заявил глава Пентагона Пит Хегсет во время выступления в военно-морском колледже Форт-Макнейр в Вашингтоне. По его словам, сейчас ситуация, похожая на ту, что была в 1939 году или в 1981-м.

В 1939 году началась Вторая мировая война. 1981 год — пик холодной войны. Тогда к власти в США пришел Рональд Рейган, который стал проводить жесткую антисоветскую политику. Кроме того, Соединенные Штаты ввели санкции против СССР и Польши после того, как в последней было введено военное положение и начались аресты из-за забастовок профсоюза «Солидарность». Последнее произошло на фоне ухудшающейся экономической и политической ситуации в республике.

Хегсет выступил перед 200 главами компаний в сфере оборонной промышленности, старшими офицерами и сотрудниками Конгресса. Он заявил, что США должны быть готовы к сдерживанию противника и ответу на любые внешние угрозы.

По его словам, Министерство обороны (оно же Министерство войны) и ОПК (оборонно-промышленный комплекс) должны сотрудничать в этом направлении, а не «тормозить прогресс».

«Скорость и нацеленность на результат — залог успешного сдерживания. Нашим военным нужны все возможности для сдерживания любой агрессии. И, если потребуется, для решительного разгрома любого врага, который осмелится бросить вызов Америке. Это как в 1939 году или, надеюсь, как в 1981 году. Время, когда нужно действовать быстро. Враги собираются, угрозы растут. Вы чувствуете это. Я чувствую это», — заявил он.

По его словам, если США хотят «предотвратить войну, а это то, чего мы все хотим, мы должны подготовиться сейчас».

«Наши противники не сидят сложа руки. Они действуют быстро. Они разрабатывают и внедряют новые технологии с такой скоростью, что это должно отрезвить каждого американца, особенно тех, кто работает в Пентагоне или на оборонных предприятиях. Их амбиции и намерения грандиозные, их действия говорят сами за себя. И, честно говоря, мы слишком медленно на них реагируем», — сказал Хегсет.

В октябре 2025 года экс-глава ФСБ, бывший премьер-министр России Сергей Степашин заявил, что третья мировая война уже началась, пусть пока и в гибридном варианте, и «не в Украине, не в СВО». Он отметил, что мир не раз «стоял у опасной черты», упомянув Карибский кризис, войну во Вьетнаме и Афганистане, а также распад СССР и расширение блока НАТО.