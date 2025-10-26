Третья мировая война уже началась, пока в гибридном варианте. Об этом на сессии «Народная дипломатия: диалог во имя развития» Международного форума сотрудничества заявил экс-глава ФСБ, бывший премьер-министр Сергей Степашин.

Он отметил, что мир не раз «стоял у опасной черты», упомянув Карибский кризис, войну во Вьетнаме и Афганистане, а также распад СССР и расширение блока НАТО.

Сейчас, по его мнению, третья мировая война не просто началась, а «уже идет в гибридном формате», и дело «не в Украине, не в СВО».

«Дело в том, что впервые после 30-х годов мы столкнулись с агрессией против всего цивилизованного мира, с попыткой поставить этот цивилизованный мир на колени. И в этих условиях роль народной дипломатии актуальна как никогда», — сообщил Степашин.

В 2015 году Степашин заявил, что Третьей мировой войны не будет, потому что она «на нашей земле будет последней»: «Только дурак может на нее согласиться, поверьте мне. Это очевидно».

Он отметил, что в этой ситуации есть «самый большой сдерживающий фактор», говоря о ядерной бомбе.

«Люди прекрасно понимают, к чему она может привести. Не будет вообще цивилизации на нашей земле, это очевидно», — добавил экс-премьер.

В 2023 году президент России Владимир Путин заявлял, что в США «очень много людей со здоровой головой, и они явно не хотят вести дело к третьей мировой войне, в которой не будет победителей».

В том же году замглавы Совета безопасности России Дмитрий Медведев сообщил, что «никогда, начиная с Карибского кризиса, не была столь реальна угроза прямого столкновения России и НАТО с переходом в Третью мировую».