Миллиардер Петр Авен отказался от иска против министра иностранных дел Байбы Браже в связи с ее высказываниями в газете Diena, пишет Delfi. Рижский городской суд прекратил разбирательство по этому гражданскому делу.

Авен требовал опровержения ложных, которые порочили честь и достоинство сведений, принесения извинений и возмещения морального ущерба.

В заявлении миллиардера сказано, что его позиция не изменилась и после возбуждения дела. Учитывая должность Браже и тот факт, что Авен — субъект санкций Европейского союза, он не хочет, чтобы его права на защиту чести и достоинства были истолкованы как попытка повлиять на государственных должностных лиц перед очередным процессом продления санкций ЕС, запланированным на февраль 2026 года.

Ранее Авен распространил пресс-релиз, где раскритиковал заявления Браже в Diena, так как, по его мнению, министр необоснованно обвинила его в коррупционных связях с высшим политическим руководством России и отмывании денег.