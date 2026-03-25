Сельское хозяйство в России теряет доходность, несмотря на рост объема производства — в 2025 году оно недополучило более 100 млрд рублей прибыли. Такие данные привел вице-спикер Госдумы Алексей Гордеев на съезде Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельхозкооперативов (АККОР), передает «Интерфакс».

Одной из причин такой тенденции он назвал дисбаланс цен на сельхозпродукцию и сельскохозяйственное сырье. Депутат обратил внимание, что в последние годы в отчетах по объемам производства их показатели уже превышают советские в годы плановой экономики.

«Но мы видим с другой стороны: а доходы-то падают. <…> И особенно, что обидно и опасно, по таким, казалось бы, классическим продуктам, как зерновая продукция и молоко», — сказал Гордеев.

По его мнению, правительство должно принять такую систему отслеживания ситуации на рынках, чтобы цены на основное сельхозсырье были экономически оправданными. В этой связи он напомнил, что, согласно базовому закону о развитии отрасли от 2006 года, государство обязано вести такой мониторинг цен и сопоставлять их с индексами цен промышленной продукции и тарифами.

«Мы видим, каковы «ножницы» сегодня», — отметил парламентарий.

Рассуждая о способах снижения конечных цен на сельхозпродукцию на прилавках, Гордеев сказал, что самый простой — это просить аграриев не повышать их. Однако нужно отсматривать «всю цепочку», продолжил он и пообещал продолжить требовать от правительства, чтобы заработала система мер по стабилизации и балансу цен на рынках.