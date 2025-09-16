Дело обвиняемой в экстремизме главы «Империи сильнейших ведьм» Алены Полынь (она же Елена Суликова) передано в суд, сообщает Пушкинская городская прокуратура. Депутат Госдумы Виталий Милонов, у которого с Полынь ранее был конфликт, заявил, что рад возбуждению дела против нее, но уточнил, что наказание должно быть строго по закону.

«Слава богу, мы добились возбуждения дела по ней. Мы сейчас будем внимательно отслеживать, надеюсь, что все будет строго по закону. Потому что, когда ее осудят, необходимо, чтобы решение было легитимное, <…> чтобы никто не смог обвинить, что это какое-то неправильное решение», — сказал парламентарий.

Он добавил, что его отношение к Полынь не изменилось.

О деле Полынь и конфликте с Милоновым

Против называющей себя потомственной ведьмой 45-летней женщины возбуждено дело по статьям о возбуждении ненависти, а также публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности.

По версии следствия, в период с января 2020 года по декабрь 2023 года обвиняемая продавала свою книгу «Мое имя Полынь» тиражом 200 экземпляров, содержание которой «направлено на возбуждение ненависти и вражды, унижение достоинства священнослужителей традиционных религий, а также угрозы и призывы применения насилия в отношении указанной группы лиц».

«Согласно заключению комплексной психолого-лингвистическо-религиоведческой судебной экспертизы, литературное произведение содержит публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности», — заявили в прокуратуре.

В 2019 году Милонов, как писала «Комсомольская правда», назвал Полынь мошенницей, лгуньей и сумасшедшей, заявляя, что у нее «растут рога», а от нее «пахнет серой». Она подала на него в суд и выиграла 1 рубль.

В июне 2024 года Полынь арестовали на два месяца. Во время заседания, как писал ТАСС, у нее случился припадок: она билась головой о прутья клетки и потеряла сознание. Прибывшие медики оказали ей помощь.

Комментируя решение суда, Милонов в разговоре с «Газетой.Ru» назвал его «спасением доверчивых людей», которых «ведьма», по его мнению, «вводила в заблуждение какими-то курсами или своими бредовыми магическими услугами». По его словам, Полынь является мошенницей и она «как неудавшаяся ученица техникума как была, так и осталась рукожопая, ничего в жизни не умеющая».

Слова «ведьмы» о том, что на него была наведена порча, Милонов тогда отверг, заявив, что он православный человек и на него «вся эта белиберда не распространяется».