Министерство цифрового развития России может включить сайты, связанные со спортом и фитнесом, в так называемые «белые списки» — перечень социально значимых ресурсов, функционирующих даже при ограничениях в работе мобильного интернета. Об этом NEWS.ru рассказала президент Национального фитнес-сообщества (НФС) Елена Силина.

Ранее НФС обратилось к министру цифрового развития Максуту Шадаеву с просьбой включить спортивные ресурсы в список сайтов, которые будут доступны даже при отключениях мобильного интернета. Силина отметила, в ответном письме ведомство сообщило о поэтапной работе по расширению «белых списков», а также допустило включение в перечень сайтов, связанных с фитнесом.

«При отсутствии такого доступа граждане, занимающиеся спортом, лишаются возможности входить в личные кабинеты на сайтах клубов, записываться на тренировки, оплачивать клубные карты, а также получать дистанционные консультации специалистов, включая нутрициологов», — пояснила она.

Глава НФС обратила внимание, что на данный момент количество ресурсов, которые ведомство может включить в «белые списки» ограничено технически. По этой причине невозможно внести в перечень сразу большое количество сайтов, однако работа в этом направлении продолжается, подчеркнула Силина.

Представители сообщества в обращении к Шадаеву писали, что включение сайтов-фитнес клубов напрямую соответствует логике и целям механизма «белых списков» — «гарантировать гражданам бесперебойный доступ к критически важным услугам». В НФС подчеркнули, что спортивная отрасль также выполняет важную социальную функцию, поддерживая физическое и ментальное здоровье граждан, что является еще одним аргументом в пользу включения таких ресурсов в список критически важных сайтов.

В эфире программы «Итоги года с Владимиром Путиным» белгородская журналистка обратилась к президенту с просьбой включить в «белые списки» приложения для диабетиков. Она аргументировала это тем, что при отключениях мобильного интернета происходят сбои в мобильных приложениях, которые с помощью датчиков отслеживают уровень глюкозы в крови.

Путин заявил, что проблему можно решить двумя способами: переходом на отечественное ПО или использование таких иностранных сервисов, которые будут переведены на территорию России. Вместе с этим глава президент напомнил, что отключения мобильного интернета происходят ввиду обеспечения безопасности при угрозах атак БПЛА.

18 декабря Минцифры вновь расширило «белые списки». На этот раз в перечень попали сайты государственных органов (Совет Федерации, МВД, МЧС), пакет из более чем 20 телеканалов (Первый канал», НТВ, RT), ресурсы логистических («Аэрофлот», «Победа») и торговых компаний («Ашан», «Вкусвилл», «Спар», METRO).

На первом этапе в «белые списки» попали основные цифровые сервисы и социальные сети: мессенджер MAX, портал «Госуслуг», сервисы экосистемы «Яндекса», соцсети VK и «Одноклассники». Позднее в перечень добавили сайты почти всех госорганов (Госдумы, министерств, региональных правительств) и ряд крупных СМИ («Комсомольская правда», РИА Новости, РБК).