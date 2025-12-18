Минцифры России расширило «белый список» интернет-ресурсов, доступ к которым сохраняется при введении ограничений на мобильный интернет. Обновленный перечень пополнился несколькими важными государственными, информационными, коммерческими и развлекательными сайтам.

В список вошли:

Государственные и официальные информационные ресурсы: сайты Совета Федерации, МВД, МЧС, портал «Итоги года с Владимиром Путиным», ресурс «Объясняем.рф», а также сайт общероссийского движения детей и молодежи «Движение Первых».

Средства массовой информации и развлекательные сервисы: пакет из более чем двадцати федеральных телеканалов (включая «Первый канал», НТВ, RT, ТНТ, СТС, «Пятый канал»), ведущие газеты («Российская газета», «Аргументы и факты», «Ведомости», «Московский комсомолец»), приложение «Радиоплеер» и онлайн-кинотеатр «Иви».

Транспорт, логистика и связь: сайты авиакомпаний «Аэрофлот» и «Победа», оператора связи «Мотив», сервиса каршеринга «Ситидрайв» и транспортной компании «Деловые Линии».

Торговые сети, услуги и инфраструктура: порталы ретейлеров («Ашан», «Вкусвилл», «Спар», METRO, «Петрович»), платформа для поиска работы HeadHunter, сайт сети ресторанов «Вкусно — и точка», а также сайты «Россетей» и сети зарядных станций «Росатом».

На первом этапе формирования «белого списка» приоритет был отдан базовым цифровым сервисам: социальным сетям VK и «Одноклассники», мессенджеру и платформе Max, маркетплейсам OZON и Wildberries, экосистеме «Яндекса», порталу «Госуслуги», сайтам президента и правительства, а также личным кабинетам крупнейших операторов связи.

На втором этапе список расширился за счет сайтов практически всех государственных органов (Госдумы, министерств, региональных правительств), «Почты России», РЖД, Альфа-Банка, а также ряда крупных СМИ («Комсомольская правда», РИА Новости, РБК).

В начале декабря в перечень были добавлены сайт Банка России, онлайн-кинотеатр «Окко», а также несколько региональных платформ и операторов связи.

Как поясняет министерство, критериями для включения в «белый список» являются высокая популярность ресурса среди пользователей, а также предложения от федеральных и региональных органов власти, которые согласовываются с ведомствами, отвечающими за безопасность. Работа над формированием перечня будет продолжена, заключили в Минцифры.