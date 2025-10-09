Распространяемая в мессенджерах информация о якобы планируемом ограничении доступа россиян к интернету в выходные не соответствует действительности. Об этом сообщается в телеграм-канале Минцифры.

«Российская газета» уточнила, что речь идет о публикациях, сделанных якобы от имени министерства, в которых утверждается, что с 20 часов 10 октября по 6 часов 13 октября отключение интернета затронет проводные, мобильные и спутниковые виды интернет-соединений.

В Минцифры пояснили, что подобные сообщения являются фейком и сейчас фиксированный, мобильный и спутниковый интернет работают в штатном режиме, учитывая особенности обеспечения безопасности в каждом регионе.

«Никаких планов по отключению нет», — заверили в ведомстве.

На сообщения об отключении доступа к сети отреагировали также в Министерстве инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии. В ведомстве обратили внимание пользователей на отсутствие каких-либо данных о планируемых отключениях как на официальном сайте, так и в соцсетях Минцифры, и призвали жителей республики не доверять недостоверной информации от неизвестных источников.

8 октября Антитеррористическая комиссия Свердловской области также опубликовала в своем телеграм-канале опровержение информации о якобы полном отключении мобильного интернета и связи на территории региона на фоне частичных ограничений у ряда операторов.

Ранее в СМИ широко разошлось предложение депутата Госдумы Николая Арефьева, связанное с ограничением доступа россиян к интернету с целью укрепления здоровья и борьбы с игроманией. Сам парламентарий пояснил, что речь шла о том, чтобы «хотя бы на час в день отключать интернет, чтобы люди не напрягали свое зрение и мозги», а журналисты неверно интерпретировали его слова.