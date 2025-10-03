Минфин России предложил ввести поэтапный НДС на зарубежные товары, продаваемые через маркетплейсы. Проект документа размещен на федеральном портале нормативных правовых актов для общественного обсуждения.

Согласно проекту поправок в Налоговый кодекс, с 2027 года налог составит 5%, с 2028 года — 10%, с 2029 года — 15%, а к 2030 году достигнет 20%. Плательщиками налога станут иностранные продавцы и российские маркетплейсы, реализующие импортную продукцию.

В настоящее время при заказах из-за рубежа дешевле € 200 дополнительные сборы не взимаются, а при превышении этого лимита уплачивается пошлина в размере 15% от суммы превышения.

Изначально предполагалось, что налог затронет только заказы стоимостью до € 200, но в текущей версии законопроекта его действие распространено на все трансграничные покупки.

Планируется, что декларации можно будет подавать в электронном виде, а Федеральная налоговая служба получит доступ к данным таможни о заказах для контроля соблюдения нового законодательства.

Нововведение затронет товары, ввозимые в рамках беспошлинного лимита ЕАЭС, что приведет к заметному подорожанию иностранной продукции на российских торговых площадках.

Эта инициатива следует за недавним предложением Минфина повысить общую ставку НДС в России с 20% до 22%. Обе меры направлены на сбалансированность бюджета на 2026-2028 годы и усиление обороноспособности страны.

Планируемое повышение НДС до 22% вызовет рост цен и замедление экономики, считают депутаты Госдумы, опрошенные RTVI. Парламентарии предлагают ввести защитные меры для уязвимых категорий граждан.

Николай Арефьев (КПРФ) предупредил, что цены будут разгоняться, потому что некоторые товары являются сырьем для других товаров. Он прогнозирует цепную реакцию подорожания и рост ключевой ставки.

Станислав Наумов (ЛДПР) указал на риск ухода бизнеса в теневой сектор и предложил «распространить опыт адресной продовольственной помощи» на многодетные семьи и одиноких граждан.

В свою очередь Валерий Гартунг (СРЗП) назвал повышение НДС «тупиковым путем» и предрек падение экономики.

Законопроект Минфина, помимо повышения НДС, предусматривает снижение порога для регистрации плательщиков налога с 60 до 10 млн рублей, что может затронуть малый бизнес.