В Северной Корее сменилось военное руководство: Но Гван Чхор отстранен от должности министра обороны, на его место назначен начальник Главного Политуправления Корейской народной армии (КНА) Ким Сон Ги. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Но Гван Чхор отозван из центрального руководящего органа Трудовой партии Кореи (ТПК) и назначен первым заместителем завотделом оборонной промышленности ЦК партии.

Решение было принято 29 августа на заседании Центрального военного комитета ТПК под личным руководством руководителя страны Ким Чен Ына.

«На заседании была оценка последней военно-политической деятельности комитета КНА ТПК и Минобороны КНДР, также обсуждены проекты структурно-организационного переформирования для дальнейшего улучшения и развития дела обороны в целом», — говорится в сообщении.

В военных структурах произошло еще несколько перестановок. В частности, советник Минобороны КНДР Пак Чон Чхон был повторно избран членом ЦК партии и назначен заместителем председателя ее Центральной военной комиссии. С этого поста он был смещен в феврале — по слухам, из-за возраста, отмечает южнокорейское агентство «Ренхап».

Агентство поясняет, что должность зампреда Центральной военной комиссии ТПК является одной из ключевых в военном руководстве и предполагает надзор за всей военной политикой Северной Кореи. Возглавляет комиссию лидер КНДР Ким Чен Ын.

Как передает «Ренхап», перестановки произошли на фоне ускорения модернизации вооруженных сил КНДР и усиления дисциплины в рядах армии.

В отдельном сообщении ЦТАК говорится, что Ким Чен Ын принял в штаб-квартире партии ученых, исследователей и руководящих работников крупных НИИ в сфере оборонной промышленности и вручил им государственные награды за разработку новых систем вооружений и повышение их мощности.

Назвав приглашенных «патриотами из патриотов, героями из героев», северокорейский лидер дал высокую оценку «военным инновационным научно-техническим успехам» последнего времени. По его словам, эти достижения стали «коренным поворотом, открывшим светлые перспективы для радикальной модернизации систем вооружений» армии КНДР.

Ким Чен Ын выразил надежду, что коллективы НИИ будут «более подавляюще и мощно укреплять вооружения» страны.