Планы президента США Дональда Трампа по установлению мира на Украине к июню не выглядят реалистичными. Об этом заявил министр обороны Латвии Андрис Спрудс в интервью RND.

«Совершенно нереалистично, что мир вернется на Украину к июню», — сказал он.

Министр также заявил, что не видит изменений в позиции российской стороны и выразил уверенность в том, что настоящими предпосылками для мирного урегулирования станет наличие у Украины и Европы сильной военной составляющей.

Спрудс также одобрил решение об исключении России из Мюнхенской конференции по безопасности и выступил против возвращения россиян на Олимпийские игры, чемпионаты миры и прочие международные мероприятия.

В то же время, он заявил, что европейцы должны быть вовлечены в переговоры о мирном урегулировании. Однако вместе с этим он призвал с осторожностью относиться к открытию дипломатических каналов с Москвой и назвал неприемлемым создание собственных каналов связи без соответствующего уведомления украинской стороны.

Говоря о претензиях к Евросоюзу со стороны США, Спрудс напомнил, что войска НАТО продолжают занимать позиции на восточном фланге Европы, а американские войска в большом количестве остаются дислоцированными на территории континента.

Министр также отметил, что несмотря на некоторые изменения в экономических и торговых отношениях между США и Европой, какие-либо разногласия по вопросам безопасности внутри НАТО и основополагающим принципам альянса в настоящий момент отсутствуют.

Спрудс также выразил согласие с позицией Вашингтона о необходимости увеличивать военные расходы со стороны европейских стран, сообщил о планах Латвии начать инвестировать более 5% ВВП в оборону в 2027 году и призвал другие страны последовать этому примеру.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что американская сторона предлагает завершить переговоры и подписать документы по урегулированию российско-украинского конфликта к июню.