Чтобы сохранить мир, европейские страны должны «как морально, так и в военном отношении» подготовиться к возможной войне. Об этом в интервью RND заявил министр обороны Швеции Пол Йонсон.

«Необходимо изменение менталитета: мы должны перейти в режим войны, чтобы решительно сдерживать, защищать и поддерживать мир», — отметил он.

По словам Йонсона, добиться завершения конфликта на Украине можно в том случае, если увеличить ей военную помощь. Он добавил, что эту идею поддерживают большинство шведов.

Одновременно с этим министр призвал ужесточить санкции против России и использовать ее замороженные активы. Он напомнил о праве стран НАТО наносить ответные удары по незаконно оказавшимся в их морском или воздушном пространстве кораблям и истребителям.

Министр также заявил, что из-за конфликта России и Украины Балтийское море стало, по сути, «передовой линией гибридной войны». При этом он пообещал, что Москва не сможет действовать в регионе «незамеченной».

«По сравнению с холодной войной баланс сил полностью изменился», — отметил Йонсон.

Ранее Bloomberg писал, что ЕС считает замороженные российские активы единственным способом обеспечить Украину финансовой поддержкой. Речь идет о $232 млрд.

По словам собеседников издания, Украине необходимо предоставить около $163 млрд в виде кредита. В публикации отмечается, что возврат средств будет осуществляться только в том случае, если Москва согласится выплатить Киеву ущерб от боевых действий.

В случае же, если боевые действия продолжатся, то Украине следует отдать более $200 млрд на поддержание обороны и удовлетворение финансовых потребностей до конца этого десятилетия, отмечает Bloomberg.