Басманный районный суд Москвы арестовал до 17 апреля министра культуры Башкирии Амину Шафикову, сообщили в пресс-службе инстанции. Ей вменяют растрату (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и получение взятки в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ).

Заседание проходило в закрытом режиме. По данным источников Ufa1.ru, ей могут дать до 15 лет тюрьмы. Издание уточняет, что срок могут смягчить до 9 лет, так как к ответственности министра привлекают впервые.

Шафикову задержали 18 февраля в Уфе и доставили в столицу. Источники РБК-Уфа сообщали, что это может быть связано с делами о госзакупках учреждений, подведомственных Минкультуры. По данным «112», в ее доме проходили обыски.

В пресс-службе министерства культуры республики отметили, что «глубоко обеспокоены сложившейся ситуацией». Там заявили, что Шафикова «пользуется непререкаемым авторитетом» и показывает высокие результаты в работе.

Амина Шафикова — заслуженная и народная артистка республики. Министром культуры региона она стала в 2012 году, ранее занимала должность ректора Уфимской государственной академии искусств имени Загира Исмагилова. Пост главы Минкультуры Шафикова занимает с 2012 года.

В январе 2026 года в Уфе задержали руководителей Госоркестра Башкирии и Башгосфилармонии Артура Назиуллина и Алмаза Саетова. Им вменяют присвоение денежных средств в составе организованной группы. По данным следствия, при реализации контрактов с Юриной на проведение книжной ярмарки «Китап-байрам» и фестиваля классической музыки «Романтика осени» услуги были оплачены по завышенной стоимости.

В мае 2025 года в Уфе задержали народного артиста Башкирии, директора ГКЗ «Башкортостан» Вильдана Яруллина по подозрению в присвоении или растрате средств совместно с предпринимательницей, руководителем АНОК «Дирекция культурных программ РБ» Гульнарой Юриной, которую задержали в августе.

По версии следствия, при исполнении контракта на подготовку площадки для конкурса песни «Время героев» в Уфе были оформлены фиктивные акты о выполнении работ по завышенной стоимости.