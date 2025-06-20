Российское Минобороны подало иски о взыскании 620 млн рублей с «Военно-строительной компании» (ВСК), бывший руководитель которой Андрей Белков обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями при выполнении государственного оборонного заказа, следует из картотеки арбитражных судов.

В общей сложности силовое ведомство подало в Арбитражный суд Москвы два иска, оба — 17 июня 2025 года. В первом содержатся требования о взыскании 79,153 млн рублей, во втором — 541,605 млн рублей.

Бывший гендиректор «Военно-строительной компании» Андрей Белков с июля 2024 года находится под арестом по решению Тверского районного суда Москвы. Ему вменяется злоупотребление полномочиями при выполнении гособоронзаказа, повлекшее тяжкие последствия (п. «б» ч. 2 ст. 285.4 УК), и грозит до десяти лет лишения свободы.

ВСК являлась крупным подрядчиком Минобороны, а работу Белкова курировал непосредственно Тимур Иванов — теперь уже бывший заместитель министра, который сам находится под следствием. Недавно, 16 июня, Промсвязьбанк подал иск о признании его банкротом. СМИ уточнили, что исковые требования связаны с кредитом на 175 млн рублей, который Иванов якобы не погасил.

«Коммерсантъ» при этом утверждал, что дело Белкова связано с его работой не в «Военно-строительной компании», а во ФГУП «Главное военно-строительное управление (ГВСУ) по специальным объектам», которое он возглавлял до 2021 года. В тот период, по данным издания, это предприятие заключило контракт на поставку компьютерного томографа в московский лечебно-диагностический центр Минобороны в Москве и заведомо завысило цену аппарата.

ВСК входит в Военно-строительный комплекс Минобороны и занимается возведением жилых домов и микрорайонов для военнослужащих, реконструкцией исторических объектов и строительством технических сооружений. В состав компании входят предприятия и организации, которые «действуют в интересах российских вооруженных сил на всей территории страны». Основными контрагентами ВСК являются Минобороны и его «дочки» — ФГУП «Главное управление специального строительства» и ФКП «Управление заказчика капитального строительства Минобороны».

В августе 2024 года экс-начальник филиала ВСК Сергей Сухов — бывший руководитель Стройуправления по Центральному военному округу — стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в особо крупном размере

В сентябре 2024 года трем бывшим сотрудникам «Военно-строительной компании» — заместителю руководителя Департамента строительства Сергею Горскому, главе строительного управления по Западному военному округу Максиму Головкову и руководителю проекта строительного управления по Западному военному округу Дмитрию Сюртукову — предъявили обвинения во взятках и превышении должностных полномочий при выполнении гособоронзаказа. Об их задержании без указания имен сообщалось месяцем ранее.

В январе 2025 года Минобороны подало к ВСК несколько исков на общую сумму свыше 4 млрд 21,5 млн рублей.

В феврале руководитель Главного военно-строительного управления №4 Военно-строительного комплекса Минобороны Астемир Абаев был арестован по делу о мошенничестве в особо крупном размере.

В апреле экс-начальнику филиала ВСК («Строительное управление по Западному военному округу») Юрию Серге было предъявлено обвинение в даче взятки в особо крупном размере при выполнении гособоронзаказа, его арестовали.

Кроме того, Минобороны подало к ФГУП «Главное военно-строительное управление № 14» пять исков в общей сложности на 668 млн рублей. Врио гендиректора этой компании является Сергей Чмырев. По данным «Спарк-Интерфакс», в настоящее время он находится в процессе банкротства, заявление о котором тоже рассматривает московский арбитраж, а его банковские счета заблокированы. На само предприятие кредиторы начали подавать иски о признании ее банкротом еще в 2021-2022 годах, операции по его счетам приостановлены, а компания проходит реорганизацию.

Еще семь исков были поданы к ФГУП «Главное военно-строительное управление по специальным объектам» (свыше 10,9 млрд рублей).