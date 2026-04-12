Пасхальное перемирие, о котором объявил президент России Владимир Путин, было нарушено Украиной более 1,9 тыс. раз. Об этом сообщило Минобороны РФ.

«Всего в период с 16:00 11 апреля до 8:00 12 апреля зафиксировано 1 971 нарушение режима перемирия подразделениями ВСУ», — говорится в сообщении министерства.

По данным ведомства, за это время украинские войска 258 раз обстреляли из РСЗО и танков приграничные районы и позиции российских сил, нанесли 1 329 ударов FPV-дронами и сбросили 375 боеприпасов.

Также зафиксированы удары двумя беспилотниками по Курской и Белгородской областям — в результате ранены мирные жители, в том числе ребенок. Всего за сутки российские системы ПВО сбили шесть управляемых авиабомб и 134 беспилотника.

Кроме того, ночью ВСУ трижды атаковали позиции российских войск в направлении населенных пунктов Гай и Отрадное в Днепропетровской области — все атаки были отражены, сообщили в министерстве.

Помимо этого, были сорваны четыре попытки выдвижения украинских подразделений к позициям российских сил в районах Кондратовки и Новой Сечи в Сумской области и у населенного пункта Каленики в ДНР.

Кремль объявил о перемирии вечером 9 апреля: оно действует с 16:00 мск 11 апреля до конца дня 12 апреля. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал его гуманитарным.

«В соответствии с приказом Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Российской Федерации все группировки войск в зоне специальной военной операции с 16:00 11 апреля строго соблюдали режим прекращения огня и оставались на ранее занятых рубежах и позициях», — заявили в ведомстве.

В прошлом году объявленное президентом России пасхальное перемирие действовало с 19 по 21 апреля. После его окончания российское Минобороны сообщило о почти 5 тыс. нарушений со стороны Украины.

Украинский лидер Владимир Зеленский ранее заявлял, что Киев намерен соблюдать режим тишины и действовать «зеркально», а украинская позиция по возможному продлению перемирия доведена до российской стороны.

10 апреля Зеленский сообщил, что «у России есть шанс не возвращаться к ударам и после Пасхи». Песков в тот же день отметил, что Москва хочет не перемирия, а прочного и устойчивого мира.