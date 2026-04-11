В зоне проведения военной операции на Украине вступило в силу объявленное президентом России Владимиром Путиным пасхальное перемирие. По условиям перемирия, российская сторона останавливает боевые действия с 16:00 субботы, 11 апреля, до конца дня 12 апреля.

Кремль объявил о пасхальном перемирии вечером 9 апреля. Путин поручил главе Минобороны Андрею Белоусову и начальнику Генштаба Вооруженных сил Валерию Герасимову на время перемирия остановить боевые действия на всех направлениях.

Российским войскам при этом приказано «быть готовыми пресечь возможные провокации со стороны противника, а также любые его агрессивные действия». В Кремле добавили, что ожидают от Киева аналогичных шагов по прекращению огня.

В 2025 году объявленное президентом России пасхальное перемирие действовало с 19 по 21 апреля. После его окончания российское Минобороны сообщило о почти 5 тыс. нарушений со стороны Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина «будет соблюдать режим тишины и действовать исключительно зеркально».

«Отсутствие российских ударов в небе, на земле и на море будет означать отсутствие наших ответов», — говорится в посте Зеленского в телеграм-канале.

По словам президента, Киев довел эту информацию до российской стороны, а также уведомил о «возможном продолжении прекращения огня после Пасхи». Зеленский добавил, что пасхальное перемирие «могло бы стать началом реального движения к миру».

10 апреля Зеленский заявил, что «у России есть шанс не возвращаться к ударам и после Пасхи». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в тот же день заявил, что Москва хочет не перемирия, а прочного и устойчивого мира, который «может наступить сегодня».

По словам Пескова, это возможно в том случае, если Зеленский «возьмет на себя ответственность и примет соответствующее решение». Что именно имеется в виду, представитель Кремля не уточнил.

В начале апреля он говорил, что Зеленский должен вывести войска из Донбасса, чтобы остановить «горячую фазу» военной операции. При этом Песков отметил, что никаких дедлайнов Киеву по этому вопросу Россия не ставила.

Зеленский в свою очередь заявил в интервью подкасту The Rest Is Politics, что вывод ВСУ из Донбасса расколет украинскую нацию и грозит «оккупацией» всей Украины. Киев настаивает на прекращении огня в формате «стоим там, где стоим», добавил президент Украины.