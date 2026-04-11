В Россию возвращены последние семь жителей Курской области, ранее вывезенные ВСУ на Украину — пятеро женщин и двое мужчин. Об этом сообщило Минобороны России.

Самому пожилому из вернувшихся курян 91 год, самому молодому — 30, передает RT.

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова лично встретила курян на пограничном пункте белорусско-украинской границы, сообщает ТАСС. Ранее, отвечая на вопрос журналистов о том, были ли переговоры по обмену сложными, Москалькова ответила, что легкими они «не бывают».

В феврале омбудсмен говорила, что с момента временной оккупации ВСУ части Курской области в августе 2024 года на Украину были вывезены 165 жителей региона.

11 апреля Россия и Украина также провели обмен пленными по формуле «175 на 175». Все российские военнослужащие находятся в Беларуси, где им оказывают медицинскую и психологическую помощь.

Посредником при обмене пленными между Москвой и Киевом выступили Объединенные Арабские Эмираты.

В 16:00 мск субботы в зоне военной операции вступает в силу пасхальное перемирие, объявленное ранее президентом России Владимиром Путиным. Оно будет действовать до конца дня 12 апреля, сообщали в Кремле.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев будет соблюдать режим тишины и «действовать исключительно зеркально».