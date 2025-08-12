Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят провокационный удар по одному из объектов гражданской инфраструктуры в Харьковской области и хотят возложить ответственность за атаку на российские войска, сообщили в Минобороны России.

Согласно заявлению ведомства, для реализации этих планов 11 августа в город Чугуев Харьковской области под предлогом съемок репортажей о жизни в прифронтовом городе на транспорте Службы безопасности Украины была завезены группа иностранных журналистов.

По информации Минобороны, перед саммитом украинские военные намерены осуществить атаку с использованием БПЛА и ракет по густонаселенному жилому кварталу или больнице, что может привести к значительным жертвам среди гражданского населения.

Предполагается, что представители западной прессы оперативно «зафиксируют» последствия нанесенных ударов, а ответственность за произошедшее будет возложена на российские Вооруженные силы. Таким образом ВСУ, как утверждает ведомство, хотят создать негативный медийный фон и условия для срыва российско-американских переговоров, которые запланированы на 15 августа.