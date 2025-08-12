Вооруженные силы Украины (ВСУ) готовят провокационный удар по одному из объектов гражданской инфраструктуры в Харьковской области и хотят возложить ответственность за атаку на российские войска, сообщили в Минобороны России.
Согласно заявлению ведомства, для реализации этих планов 11 августа в город Чугуев Харьковской области под предлогом съемок репортажей о жизни в прифронтовом городе на транспорте Службы безопасности Украины была завезены группа иностранных журналистов.
По информации Минобороны, перед саммитом украинские военные намерены осуществить атаку с использованием БПЛА и ракет по густонаселенному жилому кварталу или больнице, что может привести к значительным жертвам среди гражданского населения.
Предполагается, что представители западной прессы оперативно «зафиксируют» последствия нанесенных ударов, а ответственность за произошедшее будет возложена на российские Вооруженные силы. Таким образом ВСУ, как утверждает ведомство, хотят создать негативный медийный фон и условия для срыва российско-американских переговоров, которые запланированы на 15 августа.
«Возможны провокации и в других подконтрольных киевскому режиму населенных пунктах», — говорится в заявлении министерства.
Вечером 12 августа пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт официально подтвердила, что переговоры между президентами России и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом состоятся 15 августа в Анкоридже — крупнейшем городе Аляски.
Как ранее заявлял американский лидер, основным вопросом предстоящих переговоров станет поиск путей долгосрочного разрешения российско-украинского конфликта. Как пояснили в Кремле, эта встреча будет «пробной, она призвана определить принципиальную возможность достижения договоренностей. Российская сторона выразила надежду, что следующий раунд переговоров на высшем уровне сможет состояться уже на территории России — Трампу, по имеющимся данным, уже направлено «соответствующее приглашение».
Белый дом анонсировал предстоящие переговоры с российским лидером после визита в Москву специального представителя президента США Стивена Уиткоффа. В ходе этих переговоров российская сторона передала американским коллегам свои предложения по разрешению конфликта на Украине.