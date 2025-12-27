Город Купянск в Харьковской области находится под контролем подразделений группировки войск «Запад», заявили в Минобороны России в субботу, 27 декабря.

На видео, распространенном военным ведомством, командир роты 1427 мотострелкового полка сообщил, что его подразделение выполняет задачи на улице 1-го Мая и «твердо стоит» на своих позициях.

Военнослужащие группировки войск «Запад» сообщили, что в настоящее время выполняют задачи в различных частях Купянска, в том числе в центре города. Один из командиров роты рассказал о проведении зачистки зданий и подвалов «от разрозненных групп противника».

«Мое подразделение успешно выполняет задачи на Купянском молочно-консервном комбинате. Как видите, ВСУ тут нет и быть не может», — заявляет в ролике командир штурмовой группы 1486 мотострелкового полка с позывным «Колосс».

Кроме того, Минобороны сообщило, что ночью 27 декабря ВС России в ответ на атаки по российским гражданским объектам нанесли массированный удар, в том числе гиперзвуковыми ракетами «Кинжал», по украинским объектам энергоинфраструктуры, используемым в интересах ВСУ, и военным предприятиям. Все назначенные цели поражены, говорится в сводке ведомства.

Ночью 27 декабря воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины. В Киеве произошли взрывы, работала ПВО, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. По его словам, почти треть города осталась без теплоснабжения, в части районов левого берега отключили электричество. Согласно данным Кличко, 22 человека пострадали, 12 из них госпитализировали. В Минэнерго Украины заявили, что в результате ночного удара оказались обесточены потребители в Киевской и Черниговской областях.

Ранее украинские СМИ сообщили, что ВС России «потеряли» Купянск. Телеграм-канал «Война с фейками» назвал такие публикации «скоропостижными выводами», отметив, что «обстановка в городе не позволяет заявлять о полном контроле над городом с какой-либо стороны».

«С мест сообщают, что серьезных изменений линии фронта в Купянске нет, а противник несет большие потери. О том, что у ВСУ нет закрепления и успехов в Купянске свидетельствует и то, что за последние несколько дней нет видео из города», — говорится в публикации.

Как пишет «Война с фейками» со ссылкой на источник в командовании группировки «Запад», ситуация в Купянске «непростая», украинские военные пытаются малыми группами заходить в город и закрепиться в западной и северо-западной части города.

«Украинское командование стягивает к городу резервы — из-под Северска, Липцов и с других участков фронта. В ход идут наиболее боеспособные соединения и иностранные наемники», — утверждает телеграм-канал.

Российские военные отражают атаки ВСУ, отмечает «Война с фейками».