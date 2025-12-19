Группировка украинских войск в составе 15 батальонов была окружена Вооруженными силами России. Об этом рассказал президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года».

По словам главы государства, российские военные окружили около 3,5 тысячи человек личного состава ВСУ. Путин отметил, что они не получили команды на сложение оружия.

«Шансов практически нет. Они находятся в плотном окружении наших вооруженных сил», — сказал он.

Президент также отметил, что небо над Купянском выглядит «как в мухах» из-за беспилотников как с российской, так и с украинской стороны, и «просто так подойти невозможно».

«Придет время, когда ребята закончат боевую работу по уничтожению окруженной группировки на восточном берегу реки, развернутся и пойдут в сторону запада. Это будет достаточно скоро, это просто вопрос времени, здесь никаких проблем нет», — добавил Путин.

Говоря о попытках «любой ценой» вернуть территории, глава государства выразил уверенность, что украинская сторона не имеет на это успеха.

«В результате активных и эффективных действий наших войск, судя по всему противник понес очень серьезные потери в стратегических резервах. Их практически не остается, и это очень существенный элемент, который должен, я надеюсь, побуждать киевский режим решать все спорные вопросы и заканчивать этот конфликт мирными средствами. Резервов практически не осталось», — заключил он.

Задавая вопрос о ситуации в Купянске, корреспондент Павел Зарубин упомянул о видеоролике с участием президента Украины, который якобы посетил этот населенный пункт в декабре, и спросил, как тот мог решиться на «подлог такого масштаба в столь ответственный момент».

«Я за этим не слежу. Он же артист. И артист талантливый. Я говорю без всякой иронии. Мы знаем это по его фильмам еще в прежние времена. Поэтому здесь ничего необычного нет», — сказал президент.

Путин также упомянул о том, что по последним данным, стела на фоне которой снял видеоролик Зеленский выглядит «совершенно по-другому» и находится от самого города на расстоянии около 1 км.

«Ну чего стоять на пороге-то? Заходи в дом», — прокомментировал он действия украинского лидера.