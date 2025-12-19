Президент России Владимир Путин назвал украинского лидера Владимира Зеленского «талантливым артистом». Об этом он заявил в прямом эфире «Итогов года».

«Я за этим не слежу, он артист и артист талантливый. В этом нет ничего особенного. Мы знаем это по его фильмам еще в прежние времена. Поэтому здесь ничего особенного нет», — сказал Путин.

Слова российского президента прозвучали в ответ на вопрос журналиста Павла Зарубина о видео, которое Зеленский опубликовал из Купянска. По словам Путина, стела находится в 1 км от города. Кроме того, он отметил, что ВСУ понесли существенные потери в стратегических резервах.

«Стела находится от города на расстоянии одного км. Что стоять на пороге? Заходи в дом? Если Купянск под их контролем», — добавил президент России.

Вместе с этим глава России заявил, что российская армия окружила около 3,5 тыс. человек из личного состава ВСУ, которых сейчас «практически нет шансов». По его словам, они не получали команды сложить оружие.

Путин подчеркнул, что небо над Купянском сейчас выглядит так, будто оно «в мухах» из-за работы беспилотников как со стороны России, так и со стороны Украины.

«Придет время, когда ребята закончат боевую работу по уничтожению окруженной группировки на восточном берегу реки, развернутся и пойдут в сторону запада. Это будет достаточно скоро, это просто вопрос времени, здесь никаких проблем нет», — рассказал президент России.

О том, что Купянск находится под контролем России Путину доложил начальник Генштаба ВС России Валерий Герасимов еще 20 ноября.