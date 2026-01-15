Экс-глава офиса президента Андрей Ермак, ранее заявлявший, что после ухода с поста главы ОП пойдёт добровольцем на фронт, так и не предпринял попыток выполнить это обещание. Об этом сообщил депутат Рады Ярослав Железняк. В подтверждении своих слов депутат опубликовал официальный ответ Минобороны Украины на свой запрос.

В документе, за подписью генерал-лейтенанта Евгения Мойсюка, сказано, что гражданин Ермак не обращался ни в один Территориальный центр комплектования (ТЦК — аналог российского военкомата), с желанием пройти службу: ни по мобилизации, ни по контракту.

В ноябре 2025 года НАБУ провели обыски в офисе и квартире Андрея Ермака. После этого он ушел в отставку. Ермака подозревали в участии в деятельности ОПГ Тимура Миндича, которая расхищала средства, выделенные на защиту энергетических объектов страны.

После отставки Ермак заявил изданию New York Post, что уходит воевать:

«Я отправляюсь на фронт и готов к любым репрессиям. Меня оболгали, и мое достоинство не было защищено, несмотря на то что я нахожусь в Киеве с 24 февраля 2022 года. Поэтому я не хочу создавать проблемы Зеленскому, я иду на фронт. Может быть, мы еще увидимся».

После этого заявления Ермака звучали предположения, что таким образом соратник Зеленского хочет уйти от уголовной ответственности. Однако до сих пор официального подозрения от силовиков Ермак так и не получил.