В России могут ввести возрастные ограничения на использование мобильных телефонов детьми. Такую возможность рассматривает Минпросвещения, заявил его руководитель Сергей Кравцов в интервью программе «Эмпатия Манучи».

Министерство намерено определить возрастную планку, с которой детям можно будет легально пользоваться мобильными устройствами, однако соответствующие нормы в документах пока не закреплены. Кравцов подчеркнул, что окончательное решение пока не принято и обсуждение продолжается.

По словам главы ведомства, раннее знакомство со смартфонами и планшетами — в том числе начиная с трехлетнего возраста — негативно сказывается на психологическом развитии ребенка. При этом министр не уточнил возможные возрастные рамки ограничений, подчеркнув, что тема требует взвешенного подхода.

«Обсуждение продолжается, вопрос остается сложным», — признал Кравцов.

Он напомнил, что в школах уже действует запрет на использование телефонов во время уроков.

Ранее член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Игорь Мурог высказывал мнение, что полное исключение гаджетов из жизни ребенка нецелесообразно. Сенатор рекомендовал родителям ограничивать время использования электронных устройств 1-3 часами в день и контролировать, чтобы дети пользовались в первую очередь обучающими приложениями, интерактивными словарями и программами для чтения и изучения языков.

Накануне власти ХМАО объявили о создании «белого списка» сайтов и ресурсов, которые будут доступны в интернете учащимся во время их нахождения в школах. Все остальные сервисы дети открыть не смогут. По словам представителя местного департамента образования, эта мера обусловлена тем, что при неограниченном доступе в интернет школьники «блуждают» по Сети.