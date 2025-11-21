Минюст России 21 ноября обновил реестр иноагентов, внеся туда трех человек и две организации. Об этом сообщается на сайте ведомства.

В перечень включены:

священник Павел Заякин;

художник Антон Литвин;

журналистка Елена Налимова;

антидискриминационный центр «Мемориал» («Anti-discrimination center Memorial Brussels» (ADC Memorial);

интернет-издание «Аспекты Башкортостана».

В прошлую пятницу, 14 ноября, министерство внесло в список иноагентов журналиста Кирилла Кривошеева*, журналистку Елену Костюченко*; экс-ректора «Российской экономической школы» Рубена Ениколопова* и ООО «Форпост»*.

Накануне, 20 ноября, Госдума утвердила законодательную инициативу, ужесточающую фискальный режим для физических и юридических лиц, признанных иноагентами. Основным нововведением закона стало установление для таких граждан единой повышенной ставки налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 30%.

Эти поправки были интегрированы в Налоговый кодекс России в составе так называемого «бюджетного пакета». Вступление новых норм в силу запланировано спустя один месяц после официальной публикации документа. При этом установлен особый временной порог: новые правила начинают применяться не раньше даты начала следующего налогового периода по каждому конкретному налогу, что обеспечивает переходный период для налогоплательщиков.

Помимо введения плоской 30% ставки НДФЛ, закон предусматривает для физических лиц-иноагентов ряд других финансовых ограничений. В частности, они лишаются возможности применять налоговые вычеты, связанные с долгосрочными инвестициями, а также теряют право на стандартные льготы. Теперь доходы, полученные от продажи имущества, а также активы, перешедшие к ним по договору дарения или в порядке наследования, подлежат полному налогообложению.

Законодательные изменения также затрагивают и организации. Ограничения распространяются как на юридические лица, напрямую признанные иноагентами, так и на те компании, в уставном капитале которых доля участия иноагентов составляет 10% и более. Для таких организаций вводится запрет на применение специальных пониженных ставок по налогу на прибыль. Кроме того, они лишаются важной налоговой преференции — права не уплачивать налог на прибыль с безвозмездно полученного имущества или имущественных прав.

*внесены Минюстом России в реестр иноагентов