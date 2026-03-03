Предложение главы Следственного комитета России (СКР) Александра Бастрыкина лишать приобретенного российского гражданства за любое умышленное тяжкое или особо тяжкое преступление — это взвешенная и обоснованная мера, а в сфере миграции необходимо навести порядок. Таким мнением в беседе с RTVI поделился адвокат и общественный деятель Дмитрий Аграновский.

«Думаю, что предложения Бастрыкина и СКР вполне разумны и обоснованы, тем более что статья 24 федерального закона о гражданстве Российской Федерации и так предусматривает прекращение приобретенного гражданства за совершение довольно широкого круга преступлений. Эта мера применяется, и она показала свою эффективность. Мир от этого совершенно не рухнул, поэтому можно было бы в принципе и расширить список статей, осуждение по которым влекло бы прекращение приобретенного гражданства», — сказал он.

Логику Следственного комитета адвокат считает обоснованной: человек, совершивший тяжкое преступление на территории России, с большой вероятностью утрачивает политико-правовую связь с государством и может считаться ему враждебным.

При этом Аграновский не ожидает, что норма будет применяться «направо и налево».

«Скорее она будет играть некую охлаждающую роль: человек подумает, прежде чем совершать какое-то преступление. Ведь даже если он получит условный срок или наказание, не связанное с лишением свободы, то он утратит гражданство. <…> А если он им не дорожит, то тем более такого гражданина можно смело лишить гражданства и отправить на родину. Так что в целом на данном этапе и с учетом того, что в сфере миграции необходимо наводить порядок, думаю, эта мера достаточно разумна», — резюмировал он.

Предложение лишать гражданства РФ за любое умышленное тяжкое или особо тяжкое преступление Бастрыкин озвучил 3 марта на расширенном заседании коллегии ведомства. Он добавил, что сохранение гражданства у натурализованных граждан, совершивших подобные деяния, подрывает доверие общества к самому институту гражданства.

Глава СКР также рассказал, что в 2025 году иностранцы и лица без гражданства совершили 41 103 преступления — почти на 7% больше, чем в 2024-м.

Следственный комитет выступает с подобной инициативой не впервые — аналогичное предложение звучало еще в декабре 2023 года. Тогда ведомство сообщало о первых случаях прекращения гражданства у осужденных за наркоторговлю, изнасилование, призывы к терроризму и уклонение от воинской службы.

Действующий закон о гражданстве уже предусматривает лишение приобретенного статуса за преступления террористического характера, а также отдельные деяния против общественной безопасности, половой неприкосновенности, здоровья населения, правосудия и обороноспособности. СКР предлагает распространить эту норму на весь спектр умышленных тяжких и особо тяжких преступлений.