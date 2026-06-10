Руководитель фракции «Справедливая Россия» депутат Госдумы Сергей Миронов в разговоре с RTVI назвал ошибкой курс на монополизацию разработки БПЛА и другой техники для фронта. Он призвал развивать «народный ОПК» и поддержать инженеров-энтузиастов.

Миронов напомнил, что после начала СВО в России возникло огромное движение помощи фронту — волонтеры и энтузиасты создавали образцы мобильных средств РЭБ, беспилотников и антидроновой защиты. Решение власти взять это движение под контроль разрушило «народный ОПК», и в результате на смену быстрому и гибкому гаражному производству пришла дорогая система оборонных госкорпораций, констатировал парламентарий.

Он отметил, что Россия должна иметь и развивать преимущество в дронах, как ключевом оружии современного боя.

«Связь „окоп — мастерская — окоп“ имеет важнейшее значение. Противник бьет по логистике в нашем тылу, а у себя наращивает количество и качество дронов-перехватчиков, которых у нас вовсе нет. Современная война это не война дронов или искусственного интеллекта. Современная война — это война скорости качественных изменений», — подчеркнул лидер СР.

Развивать систему «народного ОПК» можно только в форме института, гарантирующего права инженеров и изобретателей, уверен Миронов. Он признал, что отменить все «административные преграды» для реализации этой инициативы недостаточно.

Миронов описал то, как должен функционировать «народный ОПК» на практике:

«Участники СВО на фронте должны формировать техзадание для новых дронов, комплексов РЭБ и т.д. Государство должно давать грант на создание опытного образца или серии любому, кто предоставит чертеж нужного фронту изделия. Одобрить или отклонить изделие могут только бойцы на фронте, госкорпорации должны произвести нужное количество и заплатить изобретателю вознаграждение. Успешные и востребованные изобретатели получают воинские звания, а те, кто едут «за ленту» испытывать свое изобретение, получают статус участника боевых действий. Все процессы должны проходить без волокиты и бюрократии».

Свои предложения на этот счет «Справедливая Россия» представит правительству, добавил парламентарий.