Бывший заместитель руководителя Росприроднадзора Олег Митволь, отбывающий наказание в колонии за хищения при строительстве метро в Красноярске, обратился с прошением к президенту России. Согласно материалам дела, он просит Владимира Путина помиловать его, пишет РИА Новости.

Комиссия по вопросам помилования рассмотрела ходатайство Митволя, приняв во внимание положительную характеристику, представленную Федеральной службой исполнения наказаний (ФСИН), и внесла главе государства соответствующее предложение.

«В настоящее время прошение о помиловании Олега Митволя передано в администрацию президента РФ», — передает ТАСС слова одного из представителей защиты Митволя.

Отмечается, что защита бывшего замглавы Росприроднадзора предоставила в двух судебных инстанциях гарантийное письмо, из которого следует, что в случае помилования он будет трудоустроен на позиции замгендиректора по коммерческой деятельности информационно-издательской группы «Новые Известия». Предполагаемая зарплата Митволя в этой должности будет составлять 200 тысяч рублей, следует из документов, на которые ссылается агентство.

Его адвокаты также обратили внимание на положительную характеристику, которую он получил со стороны руководства отряда хозяйственного обеспечения ФКУ ИК-6 УФСИН России по Московской области. В колонии Митволь трудоустроен в должности завхоза местного клуба.

Помимо этого, сообщается, что за Митволем не было замечено нарушений правил колонии, он получил поощрение со стороны руководства и соблюдает все необходимые требования. Представители защиты выразили уверенность в том, что бывший замглавы Росприроднадзора не нуждается в дальнейшем отбывании своего срока, ввиду того, что «встал на путь исправления».

В сентябре 2023 года Митволь был приговорен к 4,5 годам лишения свободы по делу о хищении 975 млн рублей при проектировании Красноярского метрополитена. Несмотря на то, что подсудимый ранее признал вину и заключил досудебное соглашение, с окончательным приговором он не согласился.

Во время отбывания наказания двое мужчин предложили семье Митволя сократить срок его заключения за 100 млн рублей. Митволь сообщил об этом в ФСБ, после чего мошенники были задержаны. В августе суд приговорил их к 3,5 годам колонии за попытку мошенничества в особо крупном размере.

Митволь занимал пост замглавы Росприроднадзора с 2004 года. В 2009 году он баллотировался на пост главы Одинцовского района, а затем был назначен префектом Северного административного округа Москвы, где работал до октября 2010 года.