Бывшего солдата-срочника Рамиля Шамсутдинова, который был осужден на 24,5 года за убийство сослуживцев в воинской части Забайкальского края, не берут на военную операцию, хотя он неоднократно просил об этом. Об этом РИА Новости сообщил его адвокат Руслан Нагиев.

«Он с 2022 года много раз просил через колонию, хотел пойти на СВО, писал письма, в последний раз в прошлом году, но ответов нет», — сказал Нагиев.

О желании Шамсутдинова принять участие в военной операции его адвокат говорил еще в декабре 2022 года. Нагиев отметил, что осужденный с детства хотел стать военным и после срочной службы планировал остаться служить в армии по контракту. По словам защитника, отец Шамсутдинова одобряет его решение.

25 октября 2019 года Шамсутдинов открыл огонь по сослуживцам в воинской части в Забайкальском крае. В результате погибли восемь человек. Шамсутдинов свой поступок объяснял дедовщиной. В январе 2021 года военный суд в Чите приговорил его к 24 годам и шести месяцам колонии строгого режима. Шамсутдинову грозило пожизненное заключение, но присяжные попросили для него снисхождение.

После заявлений осужденного о дедовщине возбудили уголовное дело о неуставных отношениях в части, где он служил. В марте 2020 года рядового Руслана Мухатова приговорили к двум годам условно по этому делу.