Москва и Нью-Дели занялись вопросом введения безвизового режима для туристических групповых поездок на 30 дней. Об этом сообщил премьер-министр Индии Нарендра Моди на пресс-конференции по итогам переговоров с российским президентом Владимиром Путиным в Нью-Дели.

«Я уверен, что мы в ближайшее время начнем дорогу к обеспечению 30-дневного безвизового режима для туристических групп, и это укрепит возможности в том что касается перемещения людей», — сказал Моди.

В настоящее время всем гражданам России для въезда в Индию нужна виза, которую следует оформить заранее. Наиболее популярный вариант — электронная виза (e-Visa), которую можно оформить онлайн на официальном сайте. Кроме того, можно получить бумажную визу через консульство или аккредитованный визовый центр.

Моди также отметил, что обе страны договорились дополнить программу экономического сотрудничества до 2030 года, чтобы внести разнообразие в торговлю и сделать ее более сбалансированной.

«Это позволит сделать нашу торговлю и инвестиции более диверсифицированными и сбалансированными, более устойчивыми. В то же время это может открыть новые измерения для нашего сотрудничества», — сказал глава индийского правительства.

Накануне президент России Владимир Путин прибыл в Нью-Дели с двухдневным государственным визитом для участия в 23-м саммите Индия-Россия с премьер-министром Нарендрой Моди. Его самолет «Летающий Кремль» мгновенно стал самой обсуждаемой темой в городе.

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков накануне поездки Путина говорил, что Россия собирается продолжать увеличивать объем двустороннего бизнеса с Индией, «не позволяя никому вмешиваться».