Вероятность того, что хакеры могут украсть личные данные пользователя через умную колонку крайне мала, считает техноэксперт и главный разработчик сайта российского президента Артем Геллер. В разговоре с NEWS.ru он пояснил, что технические особенности голосовых помощников снижают риски утечки информации.

По словам специалиста, несмотря на то, что колонки могут слушать и распознавать речь, они делают это лишь по необходимости. Помимо прочего, разговоры с голосовым помощником не сохраняются на длительное время и не обрабатываются персонализировано — компания-производитель не сможет узнать, кто и что конкретно сказал.

«По крайней мере так заявляют разработчики. И, скорее всего, это так. Поэтому, даже если какие-то мошенники получат записи, они не смогут ими никак пользоваться. За это точно не стоит переживать», — рассказал Геллер.

Разработчик признал, что компании не скрывают возможности колонок прослушивать пользователей. По этой причине практически во всех колонках от ведущих производителей есть специальная физическая кнопка, при нажатии которой можно отключить микрофон на устройстве, пояснил Геллер.

Эксперт подчеркнул, что колонки не единственный вид устройств, которые в теории можно использовать как инструмент для прослушки.

«В данной ситуации есть два варианта: или не пользоваться колонками, или расслабиться и получить удовольствие от жизни. На самом деле любое устройство, включая наушники и телефон, может вас слушать», — заключил собеседник NEWS.ru.

Про отключение микрофона на умных колонках как гарантию приватности накануне рассказал руководитель Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко.

Он пояснил, что такие устройства постоянно анализируют звуковое окружение, а также могут обрабатывать и фоновую речь человека, чтобы на основе его привычек, интересов и предпочтений составить точный профиль. Поэтому стоит воздержаться от обсуждения чувствительных тем вблизи колонки, подчеркнул специалист.

Эксперты, опрошенные ТАСС, отмечают, что умные колонки не обрабатывают разговоры в непрерывном режиме. Как правило, они анализируют звуки в реальном времени и ждут слово-активатор. В этот момент звуковые данные не покидают устройство, колонка передает лишь техническая информация, подчеркивают в Роскачестве.

В августе 2025 года «Яндекс» оштрафовали на 10 тыс. рублей за непредоставление ФСБ круглосуточного доступа к информации интернет-ресурса «Умный дом с Алисой». Согласно решению суда, компанию признали виновной в неисполнении в срок законного требования госоргана (ч. 1 ст. 19.5 КоАП).

Как рассказал «Ведомостям» источник в сфере информационной безопасности, перечень сведений, которые «Яндекс» должен передать ведомству гигантский, а реализовать доступ может быть дороже, чем платить штрафы.

Зимой 2023 года «Яндекс» сообщил, что в Сеть утекли фрагменты кода из внутреннего хранилища компании. Спустя несколько дней Readovka написала, что на основании попавших в открытый доступ частям кода можно сказать, что колонка «Алиса» «имеет функцию скрытой активации микрофона для прослушивания речи человека, который к ней даже не обращался».

Позднее в разговоре с РБК представитель компании сообщил, что голосовой помощник компании никогда не прослушивал пользователей, а алгоритм, активирующий микрофон без обращения к «Алисе» работает только в тестовом режиме для сотрудников.