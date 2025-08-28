«Яндекс» оштрафовали за непредоставление ФСБ круглосуточного удаленного доступа к информации с интернет-ресурса платформы «Умный дом с Алисой», пишут «Ведомости» со ссылкой на решение мирового судьи судебного участка №425 московского района Хамовники. Компанию признали виновной в невыполнении в срок законного предписания госоргана (ч. 1 ст. 19.5 КоАП), сумма штрафа составила 10 тыс. рублей.

Предписание «Яндексу», о котором идет речь, было датировано 28 мая 2025 года. ФСБ требовала предоставить ей доступ к интернет-ресурсу «yandex.ru/alice/smart-home», опираясь на правила хранения данных организаторами распространения информации в Интернете, которые правительство утвердило в своем постановлении от 23 сентября 2020 года.

В пункте 12 этих правил сказано, что информация из пункта 3 тех же правил предоставляется уполномоченному подразделению ФСБ «путем организации круглосуточного удаленного доступа к информационной системе, эксплуатируемой организатором распространения информации в сети Интернет». При этом спецслужба использует необходимые технические средства и программное обеспечение.

Согласно пункту 3 вышеуказанных правил, организатор распространения информации в Интернете хранит среди прочего: — сведения о пользователе, включая его идентификатор в интернет-сервисе; — сведения о регистрационных данных, в том числе о сетевых адресах и портах пользователя, а также данные, внесенные им при регистрации; — сведения о фактах авторизации пользователя; — сведения о фактах приема, передачи и обработки голосовой информации, текста, изображений, звуков, видео- или иных электронных сообщений пользователей с указанием адресатов отправки; — информацию об использовании электронных платежных систем, в том числе о денежных операциях и средствах платежа.

Материалы проверки о непредоставлении доступа ФСБ направила в Роскомнадзор, о чем говорится в административном протоколе, составленном на ООО «Яндекс». Заседание суда прошло в отсутствие представителя компании, который туда не явился. Помимо протокола, суду в качестве доказательств обвинения были представлены копия письма ФСБ и выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ).

Мировой судья Владислав Пожиловский пришел к выводу, что вина «Яндекса» полностью доказана, при этом смягчающих, как и отягчающих обстоятельств он не установил. Компании назначили штраф в 10 тыс. рублей.

Это не первый штраф «Яндексу» за невыполнение предписаний ФСБ по аналогичной статье КоАП. Согласно порталу единого информационного пространства мировых судей Москвы, за июнь и июль в отношении компании на этом судебном участке было принято 15 подобных решений, 13 из них вступили в силу. Источник «Ведомостей» в сфере информационной безопасности пояснил, что перечень сведений, которые «Яндекс» должен предоставлять ФСБ, гигантский, при этом реализация доступа — это дорогостоящая процедура.

«Поэтому “Яндексу” проще платить штрафы, которые ему выставляют регулярно», — сказал собеседник издания.

Юрист фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Ярослав Шицле сказал газете, что российские компании обычно выполняли требования силовиков и контролирующих органов. В случае с «Яндексом», возможно, «Умный дом с Алисой» либо на техническом уровне не собирает таких сведений, к которым хочет получить доступ ФСБ, либо компания опасается за репутацию, предположил он.