Молдова получила от украинской «Укрэнерго» счет за ремонт высоковольтной линии Исакча — Вулканешты и направит его России. Об этом, как передает NewsMaker, сообщил глава Минэнерго республики Дорин Жунгиету.

«Счет от коллег из “Укрэнерго” получен. Затраты — точную цифру я сейчас назвать не могу — около 20 тысяч евро, что эквивалентно примерно 500 тысячам леев», — заявил он.

Кишинев и Киев возлагают вину за повреждения на Москву. МИД Молдовы переадресует счет России, которая, по его словам, нанесла ущерб инфраструктуре страны. До получения возмещения расходы покроет государственное предприятие «Молдэлектрика» из собственных средств.

ЛЭП Исакча — Вулканешты обеспечивает до 60—70% потребления электроэнергии в Молдове. Линия была отключена вечером 23 марта. Для поддержания энергоснабжения «Молдэлектрика» в координации с операторами Румынии и Украины задействовала альтернативные маршруты.

«Мы задействовали четыре линии межсоединения с Румынией, но ситуация остается сложной. В часы пик дефицит электроэнергии может достигать 350—400 МВт. Как вы понимаете, возможны веерные отключения», — заявил тогда премьер-министр Александру Мунтяну, выступая в парламенте. Украинская сторона завершила ремонт 28 марта.

24 марта правительство запросило введение режима ЧП на 60 дней — парламент одобрил его 25 марта. Спустя месяц ЧП досрочно отменили, и сейчас страна находится в режиме повышенной готовности еще на 60 дней. Мунтяну ранее сообщил парламенту, что власти Молдовы намерены выставить счет России.

Россия отрицает факт нанесения ударов по гражданской инфраструктуре: Минобороны РФ неоднократно заявляло, что удары наносятся исключительно по военным и энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре.