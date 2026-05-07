Президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва 7 мая прилетит в США с официальным визитом и встретится с главой Белого дома Дональдом Трампом. Как сообщил бразильский министр финансов Дарио Дуриган, президенты обсудят пошлины и сотрудничество в борьбе с организованной преступностью.

«Мы готовимся к конструктивному диалогу с Трампом. Я очень оптимистично настроен в отношении этого разговора», — заявил Дуриган.

Как пишет бразильская газета O Globo, президенты Бразилии и США во время переговоров затронут такие темы, как американо-израильская война против Ирана, политическая ситуация в Венесуэле после захвата президента Николаса Мадуро, пошлины на бразильские товары, а также разведка критически важных полезных ископаемых.

Издание напомнило, что в феврале правительство Соединенных Штатов пригласило Бразилию присоединиться к новой международной коалиции, занимающейся добычей, переработкой и поставкой этих ископаемых.

«Предложение, представленное Вашингтоном, предусматривает создание партнерств для гарантированного доступа к литию, графиту, меди, никелю и редкоземельным элементам, а также создание механизмов минимальных цен, чтобы повысить предсказуемость рынка и снизить волатильность», — отмечает O Globo.

По данным газеты, в бразильскую делегацию, помимо Лулы да Силвы и Дарио Дуригана, также войдут министр юстиции и общественной безопасности Веллингтон Сезар Лима э Силва, глава МИД Мауро Виейра, министр развития, промышленности, торговли и услуг Марсиу Элиас Роса и глава федеральной полиции Андрей Родригес.

В июле 2025 года Дональд Трамп ввел дополнительные пошлины в 40% на бразильские товары, в результате чего их общий размер достиг 50%. Однако в ноябре президент США отменил их в отношении продуктов питания — говядины, кофе, какао и фруктов.