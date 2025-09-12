Самые популярные туристические направления у молодежи в России являются Дагестан, Алтай, Байкал и Камчатка, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России по внутреннему туризму Сергей Ромашкин. Он отметил, что люди постарше предпочитают КавМинводы, где много санаториев.

«Дагестан очень популярен у молодежи где-то 25−30 лет — это поездки в горы, Сулакский каньон, древний Дербент. Если брать активный туризм: Алтай, Байкал, Камчатка — то есть то, что связано с пешеходной активностью, может быть, конные прогулки, восхождение, трекинг», — рассказал Ромашкин.

Если говорить в целом, то наиболее популярные летом пляжные направления внутреннего туризма — это Краснодарский край, Крым, Калининградская область, добавил он.

«Если же брать экскурсионные поездки, то это наши три столицы — Москва, Петербург, Казань», — уточнил вице-президент АТОР.

При этом, как пояснил Ромашкин, структура спроса не так уж сильно зависит от возраста туристов.

«Просто взрослые туристы выбирают какие-то более спокойные локации, связанные с меньшим количеством развлечений и активности, санаторный отдых. Молодежь не интересуется санаториями, туристы 50+ активно занимаются своим здоровьем, ездят на Кавказские Минеральные Воды. Соответственно, в этом регионе молодежи минимальное количество», — добавил он.

Глава комитета РСТ по внутреннему туризму Сергей Толчин в беседе с RTVI рассказал, что молодые путешественники предпочитают разные направления, например:

пляжное — самые популярные места Ялта, Сочи (федеральная территория «Сириус») и Геленджик;

экскурсионное — Санкт-Петербург, Москва, Казань;

эко-туризм — Карелия, Байкал, Мурманск.