Новый ГОСТ на белый хлеб из пшеничной муки, который вступает в силу с 1 апреля 2026 года, приведет к подорожанию продукта в краткосрочной перспективе из-за возможных изменений в производстве, заявил «Абзацу» эксперт в сфере торговли и агрономии Александр Панченко. Стоимость белого хлеба, по его словам, может вырасти до 3-5%.

Панченко считает, что подорожание не станет существенным и останется в пределах 3-5%. Произойти это может на фоне того, что производителям придется перестроить производство под новые стандарты.

«Это будет моментный скачок. Дальше цена либо вернется к исходной, либо [будет] с какой-то небольшой коррекцией в 3%», — сказал экономист.

Панченко напомнил, что ГОСТ на хлеб не менялся с 1986 года. По его словам, сейчас обновление рекомендаций можно назвать оправданным в связи с развитием технологий.

В большинстве случаев нормы, установленные ГОСТ, не являются обязательными и носят рекомендательный характер, а также должны служить ориентиром для производителей.

Согласно обновленным нормам, производители теперь могут выпекать хлеб массой менее 500 грамм. Такое решение Панченко считает логичным, поскольку люди стремятся к осознанному потреблению. Продукт такой массы будет удобен, например, одиноким людям или маленьким семьям, поскольку они успеют съесть его и не станут выбрасывать.

«Он будет меньше весом, соответственно, они будут его банально съедать и так смогут гораздо более рачительно расходовать свой бюджет», — подчеркнул экономист.

Кроме того, ГОСТ расширяет список разрешенного сырья: пшеничная хлебопекарная мука высшего, первого и второго сортов, хлебопекарные прессованные дрожжи, поваренная соль, питьевая вода и белый сахар.

Производители также могут использовать пищевые добавки функциональных классов «вещество для обработки муки», «антиокислитель» и ферментные препараты. Они положительно скажутся на качестве белого хлеба и не повредят здоровью потребителей, уверены в Росстандарте.

Ранее «Коммерсантъ» сообщил, что за 2025 год ржаной и ржано-пшеничный хлеб в России подорожал в среднем на 13,44% — до 99,79 рубля за килограмм, пшеничный — на 11,21% — до 116,97 рубля за килограмм. Опрошенные изданием эксперты в отрасли рассказали, что рост цен обусловлен сокращением посевов ржи из-за сложности ее выращивания.