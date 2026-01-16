Ржаной и ржано-пшеничный хлеб в России подорожал за прошлый год в среднем на 13,44% — до 99,79 рубля за килограмм, пшеничный хлеб вырос в цене на 11,21% — до 116,97 рубля за кило. Это следует из данных Росстата на середину декабря 2025 года, которые изучил «Коммерсантъ».

Подорожание ржаного хлеба во многом связано с сокращением посевов ржи, что объясняется сложностью ее выращивания и значительно более низкой, чем у пшеницы, урожайностью, объяснили изданию эксперты отрасли.

Сокращение посадок ржи происходит в том числе по причине закрытия внешних рынков сбыта, добавляет газета.

С января по ноябрь 2025 года Росстат зафиксировал сокращение производства ржаной муки на 10,3% (до 414,8 тыс. тонны) по сравнению с тем же периодом 2024 года. При этом средняя цена производителей на эту муку выросла на 11,3% — до 19,6 тыс. рублей за тонну.

В то же время, если проследить динамику за три года, то рост цен на ржаную муку у производителей составил только 9,2%, указала партнер по развитию бизнеса консалтинговой компании Neo Альбина Корягина. Это отстает и от общей инфляции, и от роста издержек производства, поэтому стоимость ржи не привлекает фермеров, рассказала она.

Пшеничная мука с января по ноябрь 2025 года, наоборот, подешевела, хотя и несущественно — всего на 0,8%, составив 23,4 тыс. рублей за тонну, говорится в статье.

На рост цены хлеба влияет и увеличение себестоимости производства в целом. Как сказал изданию президент Российского союза пекарей Дмитрий Семенов, себестоимость дорожает за счет увеличения зарплат, подорожания энергетики и логистики.

Вместе с тем Семенов отметил, что цены на обычные магазинные сорта хлеба вроде «Дарницкого» и «Бородинского» не особенно подорожали.

Рост расходов на логистику также назвал среди ключевых причин исполнительный директор Национального союза хлебопечения Рустам Айдиев. По его словам, при массовом выпуске хлеба на долю логистики приходится четверть общего объема затрат.

Президент Российского союза пекарей не исключил дополнительного роста издержек для производителей хлеба в 2026 году, в том числе из-за повышения ставки НДС до 22%. Хотя это и не касается напрямую производителей социально значимых товаров, но затрагивает прямых контрагентов, с которыми они работают, пояснил Семенов.

В свою очередь Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) отмечает, что в отношении месяц к месяцу цены на ржаной хлеб снизились в декабре 2025 года на 0,3%, пшеничного — на 0,6%, говорится в релизе, который есть у RTVI.