Актриса Моника Беллуччи и режиссер Тим Бертон сообщили о расставании, передает AFP со ссылкой на их совместное заявление.

«С огромным уважением и взаимной привязанностью Моника Беллуччи и Тим Бертон решили расстаться», — говорится в заявлении.

Пара была вместе последние несколько лет, Беллуччи подтвердила, что состоит в отношениях с Бертоном в 2023 году. Она называла встречу с режиссером одной из тех, «что редко случаются в жизни».

«Я знаю этого человека, я его люблю», — говорила актриса.

Журнал Paris Match писал, что Беллуччи и Бертон начали встречаться еще после кинофестиваля имени братьев Люмьер, который прошел в Лионе в октябре 2022 года.

В 2024 году вышел сиквел комедийного хоррора 1988 года Бертона «Битлджус Битлджус», где Беллуччи сыграла жену главного героя.

До отношений с Белуччи Бертон был женат на художнице Леной Гизеке, их брак длился с 1987 по 1991 год. После развода режиссер около 13 лет состоял в отношениях с моделью Лизой Мэри, а в 2001 году начал встречаться с актрисой Хеленой Бонем Картер. Они прожили в гражданском браке до 2014 года и воспитывают двоих общих детей.

До Бертона Беллуччи ранее встречалась художником Николя Лефевром, их роман длился два года и в 2019 году пара рассталась. До этого она была замужем за Венсаном Касселем. Они поженились в 1999 году, а в 2014-м объявили о разводе. У них две общих дочери.

В 1990—1994 годах Беллуччи состояла в браке с фотографом Клаудио Карлосом Бассо.