Он вернулся, но не в том образе, в каком его ждали. После пяти месяцев в рехабе Моргенштерн* вдруг меняет трэп на рок, сводит татуировки и поет о жизни «без понтов и таблеток». В соцсетях артист рассказал, что отыграл три концерта за три дня подряд в трех разных странах и отлично себя чувствует. Кроме своих песен, он исполнял «Группу крови» КИНО, а собственный хит Cadillac спел в жанре шансон. Что случилось с главным провокатором российского шоу-бизнеса и кто он теперь?

Кто он вообще такой

Алишер Моргенштерн* родился 17 февраля 1998 года в Уфе. Он начал карьеру с YouTube-пародий, где высмеивал российских рэперов, но вскоре сам стал одним из самых популярных артистов.

В 2020 году его треки вроде Cadillac и Cristal & МОЕТ занимали вершины чартов, а клипы набирали сотни миллионов просмотров.

В 2021 году СМИ писали, что против артиста были выдвинуты обвинения в «пропаганде наркотиков», после чего он уехал из России и продолжил карьеру за рубежом.

В мае 2022 года рэпер Моргенштерн* был внесен в реестр иностранных агентов. Как пояснял Минюст России, это решение было связано с получением музыкантом в период с 2020 по 2022 год свыше 29 миллионов рублей от израильской компании Yoola Labs Ltd. Часть этих средств, по версии ведомства, была оплатой за публикацию материалов политического характера в его Telegram-канале «Не Моргенштерн*». Оспорить статус иноагента в суде рэпер не смог.

Осенью 2024 года в отношении музыканта было возбуждено уголовное дело за неисполнение обязанностей, предусмотренных законодательством об иностранных агентах. Как сообщалось со ссылкой на правоохранительные органы, он продолжил вести свои каналы в Telegram и YouTube без обязательной маркировки, предупреждающей о его статусе.

В середине января 2025 года суд официально предъявил Моргенштерну* обвинение по этому делу. Адвокат артиста Сергей Жорин заявлял, что его подзащитный не признает свою вину. Уже на следующий день в рамках меры обеспечения иска была арестована его собственность в Подмосковье: жилой дом с земельным участком в Истринском районе, а также нежилое здание и три помещения.

Позднее, в конце января, ТАСС со ссылкой на свои источники в силовых структурах сообщил, что Следственный комитет объявил рэпера в федеральный и межгосударственный розыск. По данным издания, это было сделано в рамках расследования уголовного дела о систематическом нарушении правил, обязательных для иностранных агентов (часть 2 статьи 330.1 УК РФ).

«Вместо бросить пить — я начал жить»

О своем лечении Моргенштерн* рассказал сам. Он признался, что изначально собирался «просто сделать детокс» после концерта в Таиланде, но курс затянулся на пять месяцев.

«Сюжетная арка «Рехаб» подошла к концу. Помню, как лечу в Израиль и думаю: заеду на месяц, брошу таблы, хайпану и двину дальше. А в итоге — почти пять месяцев. Вместо «бросить пить» — я начал жить. Вместо «прийти в норму» — пришел к себе. Понял причины своей зависимости и выбрал не употреблять», — поделился он с подписчиками.

После выписки летом этого года Моргенштерн* поблагодарил клинику, назвав ее своим «домом», и пообещал следить за «аркой трезвости». Позже он сообщил, что уже 200 дней не пьет алкоголь, 180 — не принимает лекарства и 60 — не курит. «Всем советую — выходите из рабства вредных привычек. Нет ничего лучше чистого разума», — добавил артист.

Он также заявил, что начал сводить татуировки с лица. «Пятый сеанс. Столько боли, а исчезла пока только буква «Т». Сто раз подумайте, прежде чем набивать», — написал рэпер в соцсетях.

Из рэпа — в рок

14 февраля 2025 года Моргенштерн* выпустил седьмой студийный альбом Alisher — пластинку, записанную вживую, без компьютерных эффектов. На обложке рэпер предстал без татуировок на лице. По словам артиста, работа над альбомом велась в Грузии, Израиле и Москве.

«Музон готовили вместе с бэндом — без компьютеров, все вживую. Вокал записывал в зашторенных комнатах по всему миру, иногда сквозь слезы. И вот я — сижу на крыше рехаба накануне Дня всех влюбленных и жду релиза с чашкой чая», — писал он в Telegram.

Пять песен в стиле альтернативного рока отражают путь Моргенштерна* к осознанности. В треках «Повод» и «Антидепрессанты» звучат строки о страхе, зависимости и попытке «остаться человеком». В одном из куплетов он признается: «Дом стал просто сном, я скитаюсь по планете вечным чужаком».

Новый тур и новая энергия

После выхода из рехаба Моргенштерн* анонсировал мировой тур из 41 города — от Берлина до Сиднея. На концертах он стал заметно спокойнее: меньше провокаций, больше музыки. В Мюнхене, например, он неожиданно исполнил песню из мультфильма «Бременские музыканты», зал пел вместе с ним.

Зрители отмечают, что на сцене Моргенштерн* теперь не герой вечеринок, а артист, который наконец получает удовольствие от самого процесса. Моргенштерн* больше не шокирует, а ищет себя. И, похоже, впервые делает это не ради хайпа.

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов