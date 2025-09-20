В черногорской Будве отменили концерт рэпера Алишера Моргенштерна*, который должен был состояться 2 октября. Телеграм-канал «Черногория — новости» пишет, что организатор объяснил такое решение угрозой для певца быть задержанным и выданным российским властям.

«Сербия — LIVE» отмечает, что рассылка с соответствующим уведомлением была направлена всем, кто купил билеты на концерт. Судя по тексту письма, организатор якобы отменил мероприятие из-за того, что в отношении Моргенштерна* действует ордер на арест в России, а в Черногории якобы «участились случаи задержания и выдачи граждан РФ российским властям».

«В связи с высокими юридическими рисками проведение концерта оказалось невозможным. Все остальные концерты тура пройдут согласно плану», — говорится в сообщении, разосланном интернет-магазином Ticketshop.

Покупатели смогут получить деньги за приобретенные билеты, возврат произойдет автоматически в течение 10 дней после получения уведомления обо отмене концерта. Среди прочего, сервис принес «искренние извинения за доставленные неудобства» от имени артиста и организаторов.

На сайте Ticketshop также сообщается, что выступление Моргенштерна* в Будве отменено, но причины не указаны. В аннотации говорится, что артист отправляется в мировой тур с новым альбомом — он планирует посетить более 30 стран.

17 сентября Моргенштерн* рассказал, что его команде дали визы в Европу, и называл это «знамением», которое «просто так случиться не могло». Он подчеркивал, что не выступал этим «золотым составом» в ЕС пять лет из-за невозможности получить разрешение на въезд в ЕС для музыкантов.

В мае 2022 года Моргенштерна* признали иноагентом. Минюст России связывал это решение с тем, что рэпер с 2020 по 2022 год получил более 29 млн рублей от израильской компании Yoola Labs Ltd, в том числе за размещение политических постов в Telegram-канале «Не Моргенштерн*». Оспорить это решение рэперу не удалось.

В сентябре 2024-го против музыканта завели уголовное дело из-за неисполнения обязанностей иноагента. Источник РИА Новости в правоохранительных органах отмечал, что музыкант длительное время публиковал материалы в телеграме и на YouTube без специальной плашки.

17 января 2025-го суд предъявил Моргенштерну* обвинение в нарушении порядка деятельности иностранного агента. Его адвокат Сергей Жорин сообщил РБК, что вину музыкант не признает. На следующий день была арестована недвижимость артиста: дом и земельный участок Истринском районе Подмосковья, а также нежилое здание и три нежилых помещения.

В конце того же месяца ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы написал, что СК объявил Моргенштерна* в федеральный и межгосударственный розыск. Источник агентства утверждал, что рэпера разыскивают в рамках предварительного следствия по уголовному делу о неисполнении обязанностей иноагента (ч. 2 ст. 330.1 УК).

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов

