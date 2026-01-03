Мосгорсуд признал законным приговор фигурантам дела о краже имущества у экс-главы «Роснано» Анатолия Чубайса. Апелляционная инстанция оставила сроки без изменений, рассказал ТАСС адвокат одного из осужденных Вячеслав Макаров.

«Московский городской суд признал законным приговор первой инстанции и оставил его без изменений», — сообщил собеседник агентства.

Самый большой срок — 7 лет колонии общего режима у Ильи Сучкова. У остальных фигурантов от 3 лет 10 месяцев колонии общего режима. Притом Антон Поляков и Алексей Уляхин уже освобождены, так как свое наказание он отбыли, находясь под следствием и судом.

Уголовное дело было возбуждено полицией Московской области в 2017 году по заявлению Чубайса о краже имущества из жилого комплекса в деревне Переделки в Одинцовском районе. В комплекс входят гостевой дом, жилой дом, дом охраны, газопровод, гараж и земельный участок.

К рассмотрению дела по существу Хамовнический суд приступил в июле 2022 года. Сумма ущерба, вмененная фигурантам в вину, со стадии предварительного следствия до рассмотрения в суде по существу снизилась с 3 млрд до почти 70 млн рублей.

Потерпевшими были признаны экс-глава «Роснано» и компания «Тилсок». Чубайса вызывали ранее в суд для дачи показаний, но ни на одно судебное заседание он не явился.