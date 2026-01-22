Злоумышленники могут готовить массовые атаки на владельцев загородных участков, сообщили «Ленте.ру» специалисты сервиса Smart Business Alert (SBA) компании ЕСА ПРО. Об этом, по их словам, свидетельствует выгрузка данных по тысячам СНТ на территории России.

По словам аналитиков SBA, недавно была обнаружена выгрузка парсинга (массовый сбор информации с сайтов, документов и баз данных) по 10 тыс. российских СНТ — около 9-10% от общего числа садоводческих товариществ по стране. Специалисты считают, что это может свидетельствовать о подготовительном этапе перед массовой атакой на владельцев участков за городом.

В SBA уточнили, что утечки содержат информацию о юридических лицах СНТ:

названия,

адреса,

ИНН,

номера телефонов,

адреса электронной почты.

В компании подчеркнули, что свыше 90% этих почтовых адресов зарегистрированы на популярных почтовых сервисах. Это увеличивает вероятность взлома аккаунтов, в том числе путем подбора паролей из ранее «утекших» в Сеть баз данных, поясняют специалисты SBA.

Наибольшему риску, по их словам, подвергаются заброшенные почтовые ящики СНТ на бесплатных сервисах. Мошенники могут подобрать к ним пароль из списков, которые попали в одну из предыдущих утечек, и перерегистрировать почтовый аккаунт на себя.

Украденные адреса чаще всего продолжают отображаться в интернете как все еще принадлежащие СНТ. Получая с них письма, владельцы участков могут не заподозрить, что они отправлены мошенниками, и стать жертвами обмана. Злоумышленники могут применять разные сценарии «социальной инженерии» в отношении дачников — например, делать рассылки или подменять реквизиты, предупредили в SBA.

Руководитель сервиса Сергей Трухачев подчеркнул, что мошенники неслучайно выбирают для массовых атак на дачников зиму и начало весны: после новогодних праздников россияне реже посещают свои загородные участки.

«Это снижает вероятность быстрой проверки информации и повышает эффективность атак, связанных с подменой контактов, рассылками и “официальными” уведомлениями от имени СНТ», — пояснил он.

Чтобы обезопасить себя, аналитики посоветовали дачникам не доверять информации с любых электронных адресов и телефонов, даже если они вроде бы официальные, и перепроверять ее перед тем, как что-либо делать по указаниям из сообщений и звонков.

Ранее в IT TASK назвали две самые уязвимые для мошенников категории россиян в январе — это должники по кредитам и соискатели работы. Первых злоумышленники атакуют под видом представителей банка или ФССП, а вторых обманывают, выдавая себя за потенциальных нанимателей. Жертв они подбирают исходя из данных о кредитах и резюме в интернете.