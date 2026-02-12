Злоумышленники начали активно использовать телефоны россиян как банковские карты при помощи технологий бесконтактной оплаты и токенизированных карт, сообщает РИА Новости. Они обманом вынуждают жертву зачислять деньги на подконтрольные им счета.

Как пишет агентство, первый шаг мошенников — связаться с жертвой под бытовым предлогом и выведать код из СМС, дающий доступ к «Госуслугам». Затем с человеком связывается якобы представитель госорганизации и сообщает ему о взломе аккаунта на портале.

Если жертва верит, то мошенники предлагают снять деньги в банкомате и удалить мобильное приложение банка под предлогом спасения средств. Потом они уверяют, что для получения доступа к «безопасному счету» необходимо установить новую программу, которая содержит вирус.

Последнее, что должна сделать жертва обмана, — приложить телефон к банкомату и внести деньги. Из-за вредоносного приложения, которое человек скачал по просьбе мошенников, банкомат считывает смартфон как подконтрольную злоумышленникам карту.

Руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков», координатор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева рассказала, что для такой махинации мошенники используют токенизированные (цифровые карты). Причем подобные случаи происходят уже более года.

По ее словам, жертву убеждают привязать к своему платежному приложению карту злоумышленников, чтобы «запутать следы».

«Жертва идет в банкомат того банка, где открыт счет мошенников, прикладывает телефон и зачисляет деньги на их карту. После этого жертву заверяют, что деньги в безопасности, и можно удалить карту из приложения», — объяснила Лазарева.

Эксперт отметила, что возможность подключить токенизацию карт есть у приложений основных платежных систем — Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay и Mir Pay. Поэтому риск оказаться втянутым в мошенническую схему есть у большинства людей независимо от смартфона.

Токенизация — процесс замены данных банковской карты (например, номер или срок действия), на уникальный цифровой идентификатор (токен).

В феврале 2025 года президент России Владимир Путин подписал закон о введении периода охлаждения при выдаче потребительских кредитов для защиты от мошенников. Как пояснял заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев, такая отсрочка дает заемщикам дополнительное время, чтобы проанализировать свои действия.

«И если человек поймет, что заключить кредитный договор его вынудили, то он сможет обратиться в банк и отказаться от обязательств», — говорил он.

Согласно тексту документа, его продолжительность зависит от суммы займа: средства от 50 тыс. до 200 тыс. рублей можно использовать только через четыре часа после подписания договора, свыше 200 тыс. рублей — через 48 часов.

Закон также предполагает, что банки «обязаны отказать» во внесении наличных в банкомат на счет токенизированной карты в течение 48 часов с момента с ее преобразования. Кроме того, документ обязывает банки направлять в Центробанк данные о всех выявленных случаях и попытках внесения наличных на счета третьих лиц через токенизированные карты без « добровольного согласия лица, вносящего наличные денежные средства».