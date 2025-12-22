Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала о военнослужащем Вооруженных сил Украины (ВСУ), который добровольно сдался в плен после разговора со своим братом, являющимся бойцом российской армии, пишет ТАСС.

Согласно информации аппарата омбудсмена, случай произошел в 2023 году в Запорожской области. В семье, ранее проживавшей на Украине и переехавшей в Россию до начала СВО, двое сыновей оказались по разные стороны конфликта между Москвой и Киевом. Один из них остался на Украине для ухода за тяжелобольной бабушкой, где впоследствии был мобилизован. Позднее братья, оказавшиеся на поле боя в соседних населенных пунктах, вышли на связь.

В результате по совету брата, военнослужащего российской армии, солдат ВСУ воспользовался специальной частотой «Волга» для заявления о желании сдаться в плен, после чего был задержан на линии соприкосновения.

Москалькова отметила, что к ней обратилась мать этих солдат. Омбудсмен передала пленному ее письмо и получила ответ для нее. По словам Москальковой, в своем скупом послании сын написал матери, что у него все нормально, и попросил верить в него.

Уполномоченный также сообщила, что украинский военнослужащий после всего произошедшего принял решение остаться в России. «Этот человек понял, где правда и справедливость, и почему все это случилось», — добавила Москалькова.

В пятницу, 19 декабря, президент России Владимир Путин в программе «Итоги года» рассказал о ситуации в зоне проведения военной операции. По его словам, российские войска ведут наступление по всем участкам линии боевого соприкосновения, а украинские силы повсеместно отступают, хотя и с разной скоростью.

Он также сообщил, что Красный Лиман будет взят в ближайшее время, отметив, что под контролем российских войск уже находится около половины города. После этого, добавил Путин, наступление продолжится южнее, в направлении Славянска.

Президент также заявил, что российские силы контролируют половину Константиновки, а в Запорожской области, по его словам, освобождается один населенный пункт за другим.

Глава государства отметил, что украинские власти на протяжении десяти лет превращали города вроде Славянска, Краматорска и Константиновки в укрепленные «крепости».

Говоря о ситуации под Купянском, президент сообщил, что в окружении там находятся около 3,5 тысяч украинских военных, у которых, по его оценке, практически нет шансов.

В заключение Путин выразил уверенность в новых успехах российской армии до конца 2025 года. Он подчеркнул, что у Украины практически не осталось стратегических резервов, и это, по его мнению, должно побудить Киев к поиску мирного завершения конфликта.