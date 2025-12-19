Вооруженные силы России наступают по всей линии боевого соприкосновения, заявил президент России Владимир Путин на программе «Итоги года».

«Сразу после того, как войска Российской Федерации вышибли врага с Курской земли, инициатива полностью перешла к нам. Наши войска наступают на абсолютно всех направлениях, а противник отходит. Где-то быстрее, где-то медленнее, но везде», — сказал глава государства.

Он сообщил, что Красный Лиман будет взят в самое ближайшее время — по словам Путина, 50% города под контролем российских сил.

«Движение будет продолжено южнее к Славянску», — продолжил президент.

Он заявил также о контроле над половиной Константиновки. В Запорожской области «освобождают один населенный пункт за другим», рассказал Путин.



Российский лидер отметил, что украинские власти в течение 10 лет строили «крепости» в Славянске, Краматорске, Константиновке.

Под Купянском в окружении находятся 3,5 тыс. военных ВСУ, шансов у них практически нет, сообщил президент.

Он выразил уверенность в новых успехах российских вооруженных сил до конца 2025 года. Путин подчеркнул, что «стратегических резервов» у Украины практически не осталось, и это должно побуждать Киев закончить конфликт мирными средствами.