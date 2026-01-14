Пожар в подмосковной квартире, где погибли трое детей и их беременная мать, возник по вине главы семейства: он принес домой газовые баллоны и растворитель, поставил рядом на зарядку батареи от трициклов и ушел на кухню — а когда аккумуляторы взорвались, сбежал. Об этом говорится в обвинительном заключении Егорьевской городской прокуратуры.

Уголовное дело, следствие по которому завершил СУ СКР по Московской области, в ближайшее время будет передано в суд. Обвиняемому — 45-летнему москвичу Алексею Лютову — грозит до семи лет лишения свободы за нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и гибель двух и более лиц (ч. 3 ст. 219 УК РФ).

Лютов с 44-летней женой и детьми проживал в съемной 40-метровой квартире в деревне Юрцово Егорьевского района Подмосковья. Младшему ребенку только исполнился год, их мать снова была беременна.

Как следует из материалов дела, 31 августа 2024 года Лютов принес домой и поставил в коридоре два аккумулятора от грузовых трициклов, десяток баллонов с бытовым газом и несколько емкостей с растворителем. Мужчина подключил батареи к электросети для зарядки и ушел на кухню.

Впоследствии экспертиза установила, что возгорание началось с аккумулятора, а от него воспламенился растворитель и взорвался газ. Как только это произошло, Лютов выскочил из квартиры, бросив жену и детей. Огонь распространился так быстро, что они оказались отрезаны от входной двери.

Женщина в попытке спастись от пожара выпрыгнула с балкона на четвертом этаже, от полученных травм она скончалась в реанимации, ее нерожденного ребенка спасти не удалось.

Четверо детей последовали за матерью. К тому времени люди внизу успели растянуть одеяла, но травм избежать не удалось. Еще трое детей остались в квартире и погибли.

По словам очевидцев, пока соседи, включая мальчиков-подростков, спасали жильцов и пытались потушить огонь, Лютов бегал по двору в нижнем белье и кричал.

В интервью после пожара мужчина отрицал, что ставил аккумуляторы на зарядку рядом с газовыми баллонами и растворителем. По его словам, батареи были от «мопеда с крышей, электрического, на пульте управления, большого», якобы подаренного им 13-летнему сыну. Появление газовых баллонов и растворителя в квартире Лютов объяснял тем, что они с женой купили все это и собирались отвезти на участок, где строили частный дом.

Также глава семьи утверждал, что после взрыва выскочил из квартиры в шоковом состоянии, а как только очнулся на лестничной клетке, начал звать на помощь, помогал тушить пожар и даже пытался прорваться в квартиру, но якобы был остановлен кем-то из соседей. По словам мужчины, он хотел вбежать внутрь и спасти детей, но ему сказали, что дети уже на улице.

Соседи рассказали журналистам, что многодетная семья переехала в Юрцово примерно за год до пожара. По их словам, супруги вели себя нелюдимо, а младшие дети не появлялись на улице.

«Алексей называл себя украинцем. Он сначала ругался, говорил, что он бывший военный, что ненавидит Россию. Но потом успокоился. Им, как многодетным беженцам, выдали участок земли в Чигарове. Они собирались строить там дом», — цитировало соседей издание aif.ru.

Сам Лютов рассказал, что ранее занимался «военной деятельностью», а потом работал заместителем начальника службы безопасности и охраны. Его друг в интервью «МК» назвал его «потомственным казаком».

По словам Лютова, с будущей женой Олесей он познакомился в Москве, где она поселилась после переезда с Камчатки и уже успела побывать замужем. Сначала они жили в квартире, оставшейся женщине от мужа, а потом переехали в Юрцово, где нашли участок под строительство частного дома.

Лютов также заявил, что они с Олесей заплатили 2,7 млн наличными за сборный дом, но мошенники-продавцы не привезли им большую часть конструкции, поэтому строительство затянулось, и семье пришлось снимать квартиру неподалеку.

После пожара Лютов, как утверждает его друг, «не глядя» подписал контракт на участие в СВО якобы по совету, который ему дали в Следственном комитете. Егорьевская городская комиссия по делам несовершеннолетних приняла решение разделить пятерых детей и передать право опеки над ними трем разным патронажным семьям.