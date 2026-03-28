В начале апреля в Московском регионе ожидается рекордно теплая погода: воздух прогреется до +17—19ºС, что на 6—8ºС выше климатической нормы. Об этом РИА Новости сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

По его словам, аномальное тепло установится в последние дни марта и первые дни апреля. По словам синоптика, 30—31 марта и 1 апреля дневная температура в Москве составит от +14ºС до +19ºС градусов.

Ночью столбики термометров не опустятся ниже +2 … +6ºС.

При этом погода будет облачной: с понедельника по среду в столичном регионе ожидаются небольшие дожди с перерывами.

«По области ожидаются +13ºС … +18ºС, апрель начнется с еще более высоких температур: до +17ºС … +19ºС», — подытожил Леус.

Ранее он сообщал RTVI, что в последние дни марта и первые дни апреля ночные заморозки в столице не ожидаются, а погода будет облачной с небольшими дождями.

На фоне аномального тепла в регионе продолжаются процессы весеннего половодья: в южных районах области сохраняется около четверти метра снега, его активное таяние приводит к подъему уровня воды в реках на 20—70 см в сутки.

В ближайшие дни ожидается выход воды на пойму на реках Северка, Пахра, Нерская и Лусянка. Леус предупредил, что ледяной покров на водоемах стал несплошным, его толщина и прочность недостаточны — выход и выезд на лед опасны.

Пик половодья в Центральном федеральном округе, по данным Гидрометцентра, обычно приходится на первую декаду апреля.