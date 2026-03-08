При довольно теплой погоде днем Москву и Подмосковье ждет резкое ночное похолодание — до 18 градусов мороза, сообщает ТАСС со ссылкой на Гидрометцентр России.

По его данным, такие температуры с высокой долей вероятности будут зарегистрированы в ночь на 9 марта в восточных районах Московской области. Теплее всего, как говорится в прогнозе, должно быть на западе Подмосковья — там столбики термометров опустятся максимум до 2 градусов ниже нуля.

В самой Москве при этом ожидается облачная погода не холоднее 5-7 градусов мороза с незначительными осадками в виде снега. Днем 9 марта воздух в столице прогреется до 2-4 градусов выше нуля, а облачность станет переменной, но небольшой снегопад местами по-прежнему возможен.

По области разброс возможных дневных температур шире — от легкого минуса на холодном востоке Подмосковья до 6 градусов тепла на западе. В среднем, согласно прогнозу, воздух прогреется до +1-2 градусов.

Ветер ожидается переменный — то юго-восточный, то западный. При скорости от 5 до 10 метров в секунду он создаст некомфортные ощущения на улице, из-за которых будет казаться холоднее. Кроме того, на дорогах по-прежнему будет скользко.

Уже 10 марта, как утверждал метеоролог Евгений Тишковец в своем телеграм-канале, москвичам может достаться «первая проба весны», от которой сугробы начнут «сдуваться». По его словам, в этот день москвичей ждет потепление до +6 градусов.