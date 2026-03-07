На следующей неделе в столичном регионе «распогодится»: температура воздуха поднимется до 3-6 градусов, а сугробы начнут «сдуваться» и по-настоящему «запахнет весной». Об этом сообщил метеоролог Евгений Тишковец в своем телеграм-канале.

«В первые рабочие дни распогодится, и потеплеет до плюс 3-6. Запахнет весной! <…> Таким образом, есть вероятность того, что со вторника, то есть с 10 марта, ожидается первая проба так называемой метеорологической весны», — написал он.

Среднесуточная температура воздуха будет держаться выше нуля градусов, пояснил метеоролог. Он отметил, что к следующим выходным сугробы могут уменьшиться на 15 см (сейчас их высота на опорной метеостанции ВДНХ составляет 47 см).

7 марта, по словам Тишковца, ожидается облачная погода с прояснениями, значительных осадков не прогнозируется.

По информации сервиса «Яндекс Погода», в Москве пасмурно, температура держится на уровне плюс 1 градуса (ощущается как минус 5), к вечеру возможно повышение до плюс 4. В Гидрометцентре предупредили о гололедице на дорогах. Уровень умеренной опасности сохранится до 11 марта.

8 марта Центральная Россия будет находиться под «крылом относительно погожего антициклона», рассказал Тишковец. Погода будет облачная с прояснениями, вечером возможен кратковременный снег. Днем в воскресенье будет около 1-4 градусов тепла. «В понедельник характер погоды существенно не изменится», — добавил он.

Ранее заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала RTVI, что днем 8 марта температура будет находиться около нуля, ночью похолодает до минус 2-7 градусов. Ветер прогнозируется западный, слабый — 3-8 метров в секунду, отметила она.

Эколог Илья Рыбальченко отметил, что если в начале весны температура поднимется выше 5 градусов, на дренажную систему Москвы может увеличиться нагрузка, а риск подтоплений возрастет. Он также добавил, что активное таяние снега способно привести к выходу рек из берегов.