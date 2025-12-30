В центре Москвы жительница элитного жилого комплекса «Дом на Бурденко» нашла на своем балконе сумку с золотом и наличными деньгами на общую сумму около 100 млн рублей. Как выяснилось, это было имущество соседей сверху, которые их сын-подросток пытался сбросить курьеру мошенников, пишет Mash.

По данным телеграм-канала, ребенок из обеспеченной семьи несколькими днями ранее стал жертвой телефонного мошенничества. Злоумышленники действовали по классической схеме — запугали абонента, убедили сотрудничать и велели сбросить из окна курьеру семейные ценности.

По данным «112», подросток списался с некой девушкой на сайте знакомств, после чего на него вышли «серьезные люди», которые начали его запугивать, говоря об угрозах его семье, и убеждали сотрудничать якобы со следствием.

Парень собрал ювелирные драгоценности и деньги в сумку и сделал как было сказано, однако, вылетев из окна, «сокровища» приземлились на балконе соседки снизу. Женщина заявила о находке в полицию.

Семейные ценности, как пишет канал, вернули владельцам. Удалось ли правоохранителям выйти на мошенников, пока неизвестно.