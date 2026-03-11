Футболист Александр Мостовой назвал сильным уровень российского футбола. Свое мнение спортсмен высказал в интервью программе «Легенда» на RTVI.

«Я бы не сказал, что он считается низким. Нет, он сильный, уровень. Он сильный. Ясно, что мы уступаем многим европейским и странам, и чемпионатам. Это однозначно. Тем более в сегодняшнее время, когда нигде не играем, ни с кем не играем», — заявил Мостовой.

По словам футболиста, еще во времена его детства говорили, что «сытый, богатый не играет» — играют бедные и голодные.

«А сейчас у нас все сытые, богатые в футболе. Футболист два гола забил, но ходит рассказывает, что он уже звезда. Нигде не играл, кроме чемпионата России, зато сытый, богатый. Проверьте его, пошлите его туда, пускай он там поиграет. Ага, поиграют они там. Зачем? Как в том мультфильме: “Нас и здесь неплохо кормят”», — заключил Мостовой.

Он также прокомментировал высказывание тренера Валерия Карпина, который ранее заявил, что последние 20 лет российский футбол идет «не туда».

«Но, однако, Валерию не мешает это оставаться тренером и сборной много лет, и “Динамо”, и “Ростова”. Это не мешает ему», — отметил Мостовой.

Ранее тренер по фигурному катанию Александр Жулин рассказал в интервью RTVI, что в России идет отток людей из спорта, родители не хотят отдавать детей в спортшколы, поскольку страну отстранили от международных соревнований.

«Потери огромные. Уже в этом году (в 2025. — Прим. RTVI) недобор по школам был, по-моему, 200 тысяч. Это очень много. И просто будет скоро не из кого выбирать», — предупредил Жулин.